七線人棄王｜林秀怡爆有女藝人出埠時疑出軌　嫌疑人有７位！

由一班自命「七線」藝人，包括「角色死亡率高達100%」的陳俊堅、「演出作品超過100套、但對白未必夠100字」的鄭雋熹、「古惑仔專員」程浩駿、「御用禮儀先生」林浩文和「永遠的舞男」姚宏遠主持的新節目《七線人棄王》內容相當爆炸性，當中他們的好友林秀怡就在節目中大爆有女藝人出埠時疑出軌。

不少藝人都會在「七線爆料王」環節中大爆娛圈秘聞！（電視截圖）

林秀怡在「七線爆料王」的環節中大爆：「我試過出埠嘅時候有個女仔好驚自己一個一間房，佢應該係好驚自己一個人瞓，當時我知道佢係有一個固定嘅男朋友，夜晚食完飯之後佢就問一位男士，可唔可以陪佢瞓或者去佢間房瞓，原因係因為怕黑。（大庭廣眾下講？）大庭廣眾下講，但你哋知道咗個女仔係邊個，應該就唔想照顧佢。（喺邊個？我哋好想知……）跟住之後我就覺得呢個女仔曳曳，因為我本身識佢男朋友。（佢男朋友係邊個？）總之係一個出外地嘅節目，我見到呢個女仔咁啦，然後呢個女仔好曳曳，好彩個男士係冇應承，不過就送咗佢返房，喺間房到逗留咗一個鐘度就走咗。」

一班主持嘆未遇過「怕黑女藝人」！（電視截圖）

林秀怡覺得呢位女仔好曳曳！（電視截圖）

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對此，林秀怡接受《香港01》訪問時就笑稱：「唔答得啦，我要拎到入棺材。」不過，翻查資料，林秀怡需要出埠拍攝的節目並不多，當中《大玩特玩》就曾去到江門和惠州取景，當中除了林秀怡外，亦有7位女藝人，大家又估吓誰是「怕黑女藝人」。重溫一下線索，包括「有男朋友」、「怕黑」和「曾與林秀怡出埠」。

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