愛回家｜張龍黃耀煌曾月入過5萬　其餘11個月出底薪：戶口剩47蚊

無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》又有新CP誕生，劇中年紀相差12年的張龍（黃耀煌飾）與Rebecca（沈可欣飾）終排除萬難譜出姊弟戀，二人的甜蜜互動，獲得不少觀眾祝福！現年31歲的黃耀煌入行12年，演藝路非常不容易行，他最近在節目《七線人棄王》中曾透露曾經試過一個月入有5萬元，但其餘11個月幾乎都只有底薪，情況十分慘烈。

黃耀煌爆曾月入過5萬！（電視截圖）

黃耀煌接受《香港01》訪問時重提月入超過5萬元的光輝時刻：「講緊好多年前啦，嗰陣喺訓練班啱啱出嚟，嗰陣新人有好多機會，好多人覺得你好抵用，一套戲入面演好多唔同角色，好似路人甲、茶客員同警察丙呀等等，所以嗰一年爆騷爆得好緊要，突然之間有一日去開戶口，突然見到今個月5萬2蚊嘅，嗰一刻好開心，但慢慢做耐咗，啲人唔覺得你係新人，騷錢又貴咗就變相唔會搵你，已經好耐冇試過超過2、3萬的騷錢啦。」

兩位最近戲份好重！（IG/@terrenceyiuwong）

點撃下圖重溫二人甜蜜互動：

+ 9

黃耀曾經有兩年時間工作不多，只靠積蓄度日：「一開戶口只剩47元，仲有8日先出糧，唯有日日做啲唔使錢嘅活動，留喺屋企食飯，唔想屋企人擔心都有扮返工，當時諗住過埋嗰個月就唔續約，覺得捱唔到，嗰陣好好彩又有前輩林敬剛話內地有個剪綵，冇錢但有利是仔，我話好呀，又唔使錢，完咗之後有封利是係3000人民幣，之後每個月唔夠錢就攞500蚊去換港幣，次次都係最尾個星期先唔夠錢使，如是者就過咗半年。」

在新劇《青春不要臉》中飾演東尼哥。（IG/@terrenceyiuwong）

黃耀煌亦自言是「七線人棄王」：「有時覺得自己7線都唔係，都唔知係咩位置，做咗6、7年都冇人知我做緊TVB，我到底做緊啲咩呢？有一日，撞到個前輩同佢講自己都唔知為乜，前輩話『其實做演員係冇分幾多線，喺我心目中只有分角色嘅大細，細角色只要你做好佢就得，冇人覺得個角色係7線。我做咗40幾年，都係做緊督察、警察呀，下一套戲又係做警察，有乜所謂？每一個角色都可以有唔同分別。』從此我就咩都接，甚至要做返路人甲都冇問題，我好多謝張國強KK哥，嗰次係一下點醒咗我，佢話只要有嘢做，你想演戲嗰團火先唔會熄。」黃耀煌相當感恩能有演出《愛．回家之開心速遞》的機會，更稱讓他能在這行是「做落去」而不是「捱落去」。