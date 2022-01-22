徐錦江20歲細女疑似曝光　身高近180cm擁超高顏值有藝術才華

現年60歲的徐錦江曾在電影《鹿鼎記》中飾演鰲拜一角，凶狠威猛的形象令影迷印象深刻，雖然他近年已經逐漸淡出演藝圈，但仍不時在社交平台分享日常生活，日前他Post出一張同兒子徐菲一起散步的照片，並寫道：「雨停了，空氣極好，菲戈和妹妹帶我出去逛逛。」相中徐錦江戴着口罩和帽子，走在前面，身後跟着兒子徐菲同一個女仔，三人身形高䠷，相當搶鏡。不過網民對於「妹妹」的身份就十分好奇，留言問道：「還有女兒？」，但徐錦江就只表示：「滿滿的快樂」、「家人的陪伴很溫暖」，可見非常享受天倫之樂，但就未有正面回應有女兒的傳聞。



徐錦江身後跟着兒子徐菲同一個女仔，三人身形高䠷，相當搶鏡。（微博@徐錦江）

據知徐錦江當年在雲南拍戲時，對任女兵的殷祝平一見鍾情，更向她求婚，可惜被對方拒絕。半年後二人在北京重遇，徐錦江最終靠誠意打動女方，兩人在1992年結婚，婚後育有一子徐菲，現年22歲的徐菲盡得父母優良基因，生得高大靚仔，2019年徐錦江與徐菲更以父子檔參加內地綜藝節目《一路成年》，現時徐菲亦已經踏入演藝圈，除了拍戲之外，還曾推出個人單曲，以歌手身份出道。

2019年徐錦江與徐菲以父子檔參加內地綜藝節目《一路成年》。（微博@徐錦江）

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徐菲曾曬出與「妹妹」的合照。（微博@徐菲Figo）

不過徐錦江過往從未提及過有女兒，而翻查徐錦江同徐菲的微博可見，徐菲曾曬出與「妹妹」的合照，據知妹妹叫殷梓嘉，即將20歲，估計身高近180cm，而且眼大大、鼻高高，十分靚女，但她就相當低調，甚少分享日常照，不過她曾Post出自己的畫作，風格獨特又有個性，曾就讀廣州美術學院附中意大利班的她更被評為優秀學生。而徐錦江太太殷祝平亦曾曬出徐錦江教殷梓嘉畫畫的照片，其實徐錦江不僅是演員，師從國畫大師關山月的他藝術造詣也很高，由於殷梓嘉姓殷，有網民猜測她可能是殷祝平的姪女，而徐錦江就是她的姑丈，但對於殷梓嘉的真實身份，徐錦江夫婦始終沒有正面回應。

徐錦江教殷梓嘉畫畫。（影片截圖）

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