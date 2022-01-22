青春不要臉｜鄭衍峰做姑爺仔孖戴祖儀拍「親密戲」：大家都好放！

汪明荃、安德尊、馮盈盈和鄭衍峰擔任主持的無綫（TVB）節目《金虎獻瑞耀保良》今日（22日）將軍澳電視廣播城錄影。新春將至，鄭衍峰在接受《香港01》訪問時便分享自己新一年的願望：「希望係冇得休息！Keep住有工開就最好啦！」，而這一年依舊是以主持、綜藝為重，接下來將會成為北京冬季奧運的主持。

鄭衍峰接受《香港01》訪問。（葉志明攝）

最近鄭衍峰在劇集《青春不要臉》中飾演姑爺仔路其發，提到他在劇中與戴祖儀有親密對手戲，他笑說：「好彩對手係佢」他又指雖然當中的親密戲份是拖手、搭膊頭，但是因為二人在過去一、兩年大家經常合作，所以在面對這些戲份時不會太尷尬：「我哋自己仲加咗好多火花入去，所以大家都好放！」

鄭衍峰在接受《香港01》訪問（葉志明攝）

而被問到與前緋聞女友馮盈盈再合作會否感到尷尬及有所避忌時，他就回應：「呢啲緋聞係唔會影響到我哋嘅，那段時間我哋一直有合作，大家都係抱住工作心態，最緊要係令個Show好。」最後又講多一句：「我哋本身都冇尷尬。」