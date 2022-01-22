七線人棄王｜孟希璘女性打扮被前輩主動抄牌　變返男仔頭即扮唔識

無綫（TVB）節目《七線人棄王》上架，節目以陳俊堅、林浩文、程浩駿、姚宏遠和鄭雋熹5位「七線藝人」做主持，每集又會邀請孟希璘、朱斐斐、林秀怡等一班觀眾「見到都未必講得出名」的藝人上節目分享工作時遇到的趣事。日前一集就有入行已經4年，依舊不時出演「路人」角色的孟希璘分享TVB工作時的趣事。



孟希璘分享被前輩「抄牌」的經歷。（《七線人棄王》截圖）

節目中，當主持問到孟希璘、朱斐斐，「抽水」事件會否在她們身上時，孟希璘就分享了一次經歷。她表示，自己一直以男仔頭示人，想當然不會太有異性緣，可是有一日她接了一個要扮演新聞女主播的角色就試過被男同事搭訕「拎電話」：「戴咗齊陰劉海嘅假髮，著咗條桃紅色嘅裙，仲化咗個濃妝。咁有位前輩同我同一個廠，但就唔同場拍攝，佢成晚已經坐得好近，不斷偷望我。拍完之後，佢追住我出廠，問我係咪新一期訓練班同學，『不如畀你電話我啦，有咩做戲上唔明都可以搵我』！」

孟希璘打扮男性化，而且有一位感情穩定的女朋友。（網上圖片）

後來交換電話後該位前輩亦隨即WhatsApp找她聊天，但當時孟希璘只是應付了他便算。之後到她要出演《十八年後的終極告白》時又再撞上這位前輩，可能因為當時打扮男性化，再見到他時，這位前輩竟然只是望了一眼就行開了。孟希璘：「唔認得都算啦，但我同佢hi吖嘛，佢直頭唔應我。當年根本冇諗起呢樣嘢，係後尾返到屋企，諗吓到底發生咩事呢？尋日明明仲懶好傾咁，第日同佢打招呼又當睇唔到。諗諗吓佢係咪想溝我呢？」