陳欣妍狂曬與沈震軒獨立屋愛巢　特設私人gym房更有天窗變打卡位

現年28歲的陳欣妍兩年前因為跟沈殷怡合作拍ViuTV的節目《美女郊遊遊》而為人所認識，二人在節目中非常賣力，除了上山下海行山勁熱血外，更不乏性感的泳裝環節。而陳欣妍跟男友沈震軒拍拖約5年，感情穩定，他們早已過着同居的生活。不過由於男方經常在內地工作，陳欣妍上年的聖誕節也沒有男友陪。工作以外的陳欣妍，只好密密跟粉絲更新動向，再加上疫情關係，常常留在家中，陳欣妍不時在IG上載story和出post大曬二人的愛巢，網民們都不禁感嘆他們的家勁大勁靚！



沈震軒與陳欣妍感情穩定。（網上圖片）

陳欣妍近來狂曬靚屋，一時又對鏡自拍，一時又在閣樓睇風景食早餐，非常寫意。陳欣妍和沈震軒的家空間感十足，客廳有一張大型梳化，落地玻璃等，加上沈震軒特別打通部分樓底，所以屋企有個大天窗，十足十外國的獨立屋。天窗下放了一部電子琴，廳內又有結他等，還有健身器材，方便熱愛做gym的二人。陳欣妍另一個打卡位就是睡房的衣帽間，房間跟廳一樣，都是走簡約路線，但隱約亦見到窗外的樹木，有大自然氣息。

陳欣妍狂曬大屋。（IG@shirleyelephant）

沈震軒斥百萬獨立屋花園建自家GYM Room 女友陳欣妍齊操練

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早前有報道指沈震軒跟女友同居於元朗加州花園的獨立屋，沈震軒更特設一間珍藏房，收藏他最愛的超級英雄Figure，單是Figure都已經放滿四大個陳列櫃，認真厲害。屋外還有一個私人花園，沈震軒放置了幾部健身器材以便隨時操肌，更買了多部昂貴的專業健身設備放於花園，甚至豪花數十萬加建帳篷，擺滿可操練不同身體部位的器械，相當誇張。而常常在內地工作的沈震軒，近日亦終於回香港陪女友過新年，在他新上載的IG post入面，見到他跟女友和一班朋友聚在一起聊天。翻查網上資料，現時加州花園獨立屋的買入價是1300萬至2000多萬不等，有無敵大花園的獨立屋月租盛惠3萬6，實用面積一般是1000多呎。

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沈震軒回港過年，隱約見到他身後的女友陳欣妍。（IG@sammysumchunhin）

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