專訪 | MIRROR三子唔怕被封「下弦」：12個姜濤就冇咁好睇啦

ViuTV現正熱播中的電視劇《IT狗》今周進入結局篇。由於笑點密集和港劇罕見的黑色幽默風格，令劇集在網絡上引來不俗迴響，其中MIRROR隊長Lokman（楊樂文）飾演的「星之子」Tony以「大台理論」直線抽擊友台TVB，睇頭十足之餘又令Tony一角深受觀眾喜愛，Lokman更獲稱讚其表現突破過往電影《狂舞派》、MV《龍虎門》型爆形象，令人眼前一亮。

至於首次在劇中有較多戲份的Frankie（陳瑞輝）飾演木訥的「Never」，演技尚算青澀但勝在角色有趣；而飾演「Marcus」的Stanley（邱士縉）話題度不算最高，但卻獲同劇演員兼前輩楊英偉稱讚有內心戲，給予頗高評價道：「我幾睇好佢。」

拍攝：葉志明

後製：林子敬



《IT狗》播出至今，三子之中以Lokman最搶眼。劇中「星之子」Tony隨身攜帶一本由他親自撰寫的《大台理論》，多番調侃無綫（TVB）BBQ結局、歡喜冤家等諸如此類的經典橋段和設定，又將「大台理論係唔會錯㗎！」時刻掛在嘴邊，令它榮升成劇集金句之一。

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不過劇集出街前，Lokman則擔心Tony的自信過剩會惹觀眾討厭，他說道：「演Tony呢個角色有時我會好驚Over咗㗎！因為Tony係一個自戀同自卑相輔相成嘅角色。因為佢自卑，所以佢先自戀去掩蓋佢嘅自卑。而自戀嘅規格同厚度要拿捏，所以我成日都會問導演，我要幾高、幾厚，咁樣啱唔啱數。」

Lokman曾擔心Tony的自信過剩會惹觀眾討厭。（葉志明 攝）

Frankie認為，如何將Never的悲觀木訥演繹出一種開心的感覺最有難度，他表示：「Never外面變化都比較少。即係你摑佢一巴又係咁樣，你擠下佢又係咁。但係你要喺冇變化之中，又要畀到觀眾開心，係最難。」演戲經驗較豐富的Stanley則想在《IT狗》發掘出一種新演技，他說：「唔想我（觀眾）估到你咁演，呢個就難啲。」

Frankie飾演的放負「Never」經常木口木面，不懂得微笑。（《IT狗》劇集截圖）

唔擔心被指演得差：喺我哋呢個層面，演得差就一定㗎啦！

身為MIRROR，任何表現均會受到外界頗高的關注度。粉絲當然甚麼時候都力撐偶像，不過非粉絲則或會對他們作出毫不留情的批評。三人在演戲上仍處於起步階段，尤其是以往僅於電視劇《男排女將》客串過的Frankie，會擔心演技被批評嗎？Lokman的回答十分直接了當：「唔怕！喺我哋呢個層面，演得差就一定㗎啦！即係預咗演得差，要接受咗自己先，唔好畀咁大壓力自己。咁就慢慢再進步囉！如果你一開頭就好驚，咁到時就真係死火㗎啦！」所以他形容今次決定是「一味衝衝衝咗先。」他又笑住呼籲粉絲不要盲撐：「好嘅梗係要讚啦，唔好嘅就講幾句好啦！」

雖然Lokman話自己做得差係一定，但近日一集他飾演的Tony遭受沉重打擊，難過又不忿的演技令人眼前一亮。（《IT狗》劇集截圖）

首次拍劇手握「免死金牌」的Frankie認同Lokman看法，他說：「咁我第一次演，演得唔好係非常合理㗎啦！攞住呢個金漆招牌亂咁撞㗎啦！」而Stanley又補充道：「演得唔好唔緊要，因為起碼係喺自己屋企入面試完，譬如出面真係再大啲Project、電影，你先可以更加多歷練更加好咁樣去捉緊嗰個機會，我覺得反而係件好事。」

Stanley演技獲前輩楊英偉稱讚有內心戲，有演戲潛質。（《IT狗》劇集截圖）

被指「下弦」Frankie無所謂：我哋《全民造星》出身已經畀姜濤威晒㗎啦！

MIRROR自爆紅後，成員人氣頻頻被指分配不均。有人參考了近年日本一套同樣爆紅的漫畫《鬼滅之刃》，將人氣較高的姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Jer（柳應廷）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）、Anson Kong（江𤒹生）分配為「上弦」；Lokman、Stanley、Frankie，以及Alton（陳智德）、Tiger（邱傲然）則為「下弦」。得悉被貼上「下弦」標籤會感尷尬難過嗎？Frankie反應最快，他爽快否認道：「冇㗎啦！我哋《全民造星》出身已經畀姜濤威晒㗎啦！唔通嗰陣就有嘢啦喎？所以真係冇㗎啦！其實冇嘢嘅，我哋都覺得做好自己咪得囉！就會有人睇到㗎啦！你叫我咩都冇所謂㗎！我對得起自己咪OK囉！」

Frankie話《全民造星》出身已經被姜濤威晒。（葉志明 攝）

相比Frankie大方開朗，Stanley的回答則較沉穩認真。他以姜濤和梁朝偉作例，說道：「如果相對我同阿Lo，姜濤，咁我真係唔係偶像，咁我又真係會向演員方向行。咁演員條路就係要慢慢培養，演戲的味道要慢慢出嚟。嗰啲要浸㗎嘛！所以我成日都有個例子就係，可能梁朝偉行出嚟，唔會好似姜濤咁，嘩！即刻好多人跑過去。但係其實你喺街度見到梁朝偉，你都會，嘩！係梁朝偉喎！所以只係行嘅路線唔同，所以我覺得正因為我哋咁唔同，所以先係MIRROR，如果12個姜濤就冇咁好睇啦！我覺得要清楚自己嘅定位。」

Stanley立志成為演員，認為姜濤和梁朝偉是兩種不同風格路線。（葉志明 攝）

Lokman拍《IT狗》獲封「上弦七哥」

Lokman則對這個「上下弦理論」不以為然，他謂：「佢哋都可能係反映某啲事實嘅，咁但係可能佢哋都係只不過係見到某一啲事實，所以先有咁既對比。即係好似頭先Stanley咁講，有啲（成員）可能會做歌手多啲嘅，可能暫時嚟講，歌手可能曝光機會會多少少。但其實我哋一路都有拍吓劇呀，拍吓節目呀，做吓主持呀！咁其實我哋都有一定分量工作量做緊，可能首歌你會多啲地方聽到，個節目凈係某個台、某個網站聽（睇）到。咁但係其實大家都仲係向前行緊囉！睇下呢啲都好嘅，我再努力囉！睇下可唔可以做到上弦囉！大家一齊......（Stanley插嘴：12個上弦囉！可能下一套就係漫畫就係咁。）係呀，咁就勁啦！」

至於有網友早已指Lokman躋身「上弦」，《IT狗》出街後，Lokman「上弦」成為「七哥」呼聲更高，獲記者告知時，自言「升職」他熱情地接受Stanley和Frankie恭賀，更獲Stanley封為「七哥」，場面爆笑。

Lokman近日榮升「上弦七哥」熱情接受Stanley和Frankie的祝賀，而《IT狗》出街後Lokman升「七哥」的呼聲更高。（葉志明 攝）

Stanley自感幸運不想過度比較：姜濤同里安納度都冇得比

相比姜濤已推出第九胎，Anson Lo在《大叔的愛》迅速推出個人電影，會否有感機會相差太遠？Stanley再以國際影星里安納度舉例，他說：「假設姜濤同我哋比，佢好（紅）；但如果用姜濤同里安納度比，係咪呀？即係觀點與角度唔同。即係我哋已經好幸運比好多人多好多工作，我相比好多藝人，見到我哋會多好多。就係要清楚自己做緊咩，要相信自己做緊啲咩。我覺得係呢樣嘢係要多過呢啲嘅比較，因為其實好多時都好難比㗎嘛！」

三子均不怕批評，亦不想過度比較。（葉志明 攝）

Lokman和Frankie點頭稱是，Lokman稱機會無法強求，雖然聽到批評仍有失意之感，但會虛心接受正確的批評；而Frankie則會繼續保持正面態度，說道：「覺得邊啲拮得入嘅，咁咪下次令佢拮唔入囉！」

髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre、Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝贊助：Sandro, Ports V, Zegna, Giuseppe Zanotti, Off-white, Jimmy Choo, ARTO.

服裝造型：PIPA Creative

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