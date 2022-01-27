波波黃婧靈大談身材太豐滿6大煩惱　呻好難揀衫︰其他人着又得

由歐陽偉豪（Ben Sir）、黃婧靈（波波）、黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）和吳兆麟（Alan）等人主持的J2節目《冇人性教育》播出兩集，節目以性教育知識為主，現場亦會有醫生或專家駐場提供專業意見。最新一集的主題是關於乳房。波波一向以身材好見稱，她在節目入面大談身材太豐滿的6個不便之處。



眾主持提到胸部大小的煩惱。（電視截圖）

Alan作為男士，親身感受身材好的重量，並與波波組成一組，講到身材太好的煩惱。6個缺點包括負荷太重、容易背痛、跑步或走路時會晃來晃去、買衫揀衫難、吃東西時易整污糟衣物和較易吸引別人的目光。波波解釋說︰「（太重）會引伸到另一個問題，就係好易會back pain，因為你個心口重啊嘛，個膊頭每一日個負荷都好重，又會揈嚟揈去，行或者跑嘅時候就會好奇怪。」

Alan問道如果別人經常望會否感到不安，波波說︰「就係會，所以你揀衫都一定要好小心，如果你着啲貼身啲嘅話，或者係低胸少少，有人就會話『咁你着得胸衫，或者你啲衫係咁樣，係你問題啦！』、『你預咗㗎啦！』但係其他人着又得。」而波波表示內衣款就更難買。而他們亦覺得胸前面積大，進食時容易整污糟衣物。講到最理想的大小，主持波波就覺得C會最合適，因為穿衣最好看，有點線條，「所以我覺得嗰啲女仔最開心，有少少嘢睇吓，又唔會太多，又唔會太少。」

波波代表身材豐滿的一組，講到好身材的6大煩惱。（電視截圖）

另外一組代表身材較扁平的人發言的有Karen和Ben Sir，兩個缺點分別是會被當成男生兼被取笑，和背「斜孭袋」時，「hold唔住條繩，所以成日要索低個斜孭袋去腋下」，眾人覺得其實煩惱也不多，Karen表示都幾快樂，而且最緊要有自信和愛自己。

Karen代表另一組別。（電視截圖）

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