杜之克大搞「黃Viu」原創劇　開發華語市場劍指亞洲No.1

「黃Viu煲劇平台」(下稱「黃Viu」)今日(27/1)宣布將於2022年推出逾30部Viu Original作品;其中由資深製作人、Viu首席原創內容總監杜之克領軍的Viu Original Studio將聚焦製作更多原創內容,特別是華語內容,以鞏固「黃Viu」在OTT娛樂市場的領先地位:「我們計劃每個月都會推出原創作品,讓用戶可以隨時隨地繼續透過我們的平台欣賞多元化的亞洲內容,當中也包括更多華語作品。」由他主理的Viu Original Studio將以開發高質自家品牌內容為目標,滿足區內及各地用戶的影視需求,面向亞洲、放眼全球。

杜之克上年加盟電訊盈科,擔任Viu首席原創內容總監。(資料圖片)

點擊下圖觀看部份今年「黃Viu」原創劇內容:

+ 11

為撼動觀眾眼球,「黃Viu煲劇平台」即將在三月推出兩部Viu Original原創韓劇打響頭炮,除了韓國型男朴海鎮和女星秦基周主演的奇幻韓劇《現在開始是Showtime》,還有「收視保證」徐玄振攜手「壞帥系Oppa」黃寅燁擔正演出的浪漫韓劇《為何是吳秀才》,令人期待。另外,韓國「不老男神」李準基、資深藝人李璟榮和「女友系演員」金芝恩主演的《Again My Life》,泰劇《Close Friend》、《Finding the Rainbow》、印尼劇《Assalamualaikum My Future Husband》亦不日上架。