黃曉明Angelababy離婚｜回顧離譜寵妻行為　皇冠加冕、名車樣樣齊

黃曉明與Angelababy（楊穎）今午(28日)在微博宣布離婚，雙方都表示「感恩過去所有，未來仍是家人！」黃曉明自09年與Angelababy交往後，不時為博佳人一笑而大灑金錢，甚至在工作室打造銅像。不過隨著近年屢傳婚變，花式曬恩愛而不再，而去年Angelababy在微博澄清自己亦非第三者時，亦將昔日口中嘅「海綿大哥」變成了「黃先生」。

過往黃曉明都會趁新年長期同Baby以及仔仔去滑雪，但去年有網民影到Baby同仔仔去北海道。(微博圖片)

同Baby拍拖期間，黃曉明心痛Baby拍戲辛苦，豪擲300萬買入有「移動豪宅」之稱嘅GMC豪華房車送給女友。而在Baby 25歲生日時，先係花8萬包場舉行party作頭盤，主菜係200多萬嘅林寶堅尼Gallardo Spyder，而當Baby揭開呢份停埋街頭嘅禮物時，本應身在台灣拍廣告嘅黃曉明安在車中並手執紅玫瑰，冧得Baby即場眼泛淚光。

高調曬恩愛。（視覺中國）

同年12月31日，兩人在上海舉辦的東方衛視跨年盛典上秀恩愛，當時黃曉明騎著馬現身舞台，並為Angelababy戴上皇冠。

世紀婚禮共有500多名賓客，主題為「中國味」。（微博圖片）

Baby因到上海照顧生病的外婆而認識黃曉明，二人嘅世紀婚禮後特意選在外婆生日隔一日，婚戒由黃曉明親手設計，277粒讚石有「愛妻妻」的用意。

為博紅顏一笑，連G-Dragon都要扮。(影片截圖)

婚禮主場音樂係Justin Bieber《Baby》，席上黃曉明投妻所好，扮G-Dragon跳唱《Fantastic baby》，並宣布成立「關愛寶貝」基金，資助527位小朋友，數字的國語發音為「我愛妻」

婚前同結婚初期，二人爭取時間見面。

婚後黃曉明嘅寵妻金句如「她是我最想要保護的人，我願意當她的擋箭牌、當她的垃圾桶、當她的暖手寶。」、「我的錢就是她的錢」、「只想把全世界最好的捧在你面前，你喜歡的就是我喜歡的。」、「你老說把我寵壞了怎麼辦，那就寵壞了好了。」……完全抽離唔到偶像劇情節。

同黃曉明拍拖時，海綿寶寶老是常出現喺Baby嘅照片中。(ig圖片)

賈乃亮曾在綜藝節目中爆料，指Baby喺橫店拍攝時，因為想食Häagen-Dazs，黃曉明於是將横店能夠買到嘅Häagen-Dazs全部掃入手，仲租埋雪櫃去放置。

呢個銅像嘅甫士，係參照Baby同黃曉明婚照而打造。(微博圖片)

黃曉明工作室放有一個銅像，該銅像係依照黃曉明同Baby婚照縮放製作。雖然唔少網友都覺得呢個銅像有點恐怖。

黃曉明曾多次公開放閃Baby。(ig圖片)

小S在節目上曾爆料，指黃曉明同Baby到大S屋企時，二人如同連體嬰。大S介紹家中擺設時，黃曉明只顧聞Baby頭髮，連大S都頂唔順，但黃曉明就話平時成日都係咁做，仲解釋因為Baby好需要安全感。

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