黃曉明Angelababy曾捲入三角戀疑雲　前度李菲兒狂爆露骨訊息

黃曉明與Angelababy （楊穎）兩人今日於微博宣布離婚，同以一句「感恩過去所有，未來仍是家人」為結語，將這段經歷了不少風浪的婚姻寫上句號。近年黃曉明與Angelababy 不時傳出婚變，最大單是在上年年頭，黃曉明在綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》中與前女友李菲兒有互動！



黃曉明在圈中比較公開的有三位女伴，分別是秦嵐、李菲兒和前妻Angelababy。在上年年頭，黃曉明為《乘風破浪的姐姐2》擔任成團見證人，而李菲兒則是參賽者之一，兩人在同一節目的話題立即被炒熱，加上當時黃曉明與Angelababy的婚變甚囂塵上，最後宣布退出節目以平息事件。

李菲兒樣子甜美，是黃曉明的前度。（微博圖片）

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其實兩位舊愛同台甚至同節目並不是大件事，但黃曉明、Angelababy與李菲兒的三角關系在很多年前鬧得很不愉快，而網民亦將舊事重提，所以發酵得更大！話說當時黃曉明、Angelababy剛傳出戀情的時候，李菲兒在一個訪談當中，多次暗示是Angelababy橫刀奪愛，她在黃曉明的手機見到是因看到某個女生傳給他的簡訊，內容寫著：「你到底什麼時候給我答覆？我要的是一個男朋友，不是sex partner（性伴侶）！」，覺得女方在主動追求黃曉明，所以她選擇自己離開，而在分手後黃曉明亦無作出挽留。

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這件事在黃曉明拍攝《乘風破浪的姐姐2》的時候再被炒出，Angelababy忍無可忍，直接在微博發出聲明：「當初我認識黄曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫順有的稱呼。事後我第一時間問了黄先生，他告訴我他們已經分手了。前因後果就是如此簡單，這麼多年我不想解釋，一來覺得沒有必要，日子是給自己過的。二來也覺得這是黄先生和李菲兒的事情，要說也應是黄先生來向大家澄清。」

Angelababy怒發聲明。（微博＠Angelababy）

用「黃先生」稱呼當時的老公，明眼人也看出Angelababy的不滿，當時黃曉明不敢怠慢，也立即在微博出聲明護妻：「在這裡我必順要說，baby不是小三，一直以來的傳言都純屬子虛烏有，大家不要被有心網友利用而傷害到我的家人！這麼多年來我覺得沒有必要去反復提這件事，是因為我不想再被更多的人去利用這件事情博眼球，但今天我不得不說，因為我們真的受够了。我的家人永遠是我的底綫！此時此刻起，我真的希望大家不要再去傷害我的家人了。有甚麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」

Angelababy帶仔仔機場現身 小海綿肥嘟嘟皮膚滑到似剝殼雞蛋（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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在Angelababy發聲明點名李菲兒後，李菲兒在微博上貼一張甚有霸氣的照片說道:「勝負還未定，你我皆可贏。」還用手指着棋盤上拼湊的一個「贏」字，讓不少網友覺得似乎有所暗示。雖然大家對這段三角戀很感興趣，但盯後李菲兒出席活動，問到有傳與Angelababy私下有摩擦，有否和解，李菲兒直接回答：「我們不認識。」看來要為事件告一段落。

李菲兒的留言好耐人尋味。（李菲兒微博圖片）

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