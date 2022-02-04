鐵拳英雄｜梁琤參選「亞姐」出身　22歲一戰成名奠定硬朗打女形象

無綫（TVB）劇集《鐵拳英雄》中，梁琤飾演的「赤靈王」被觀眾大讚好打得，其實梁琤自出道以來，她的「打女」形象就已經十分深入民心，更被傳媒稱呼為「最溫柔打女」。何解會叫她做「最溫柔打女」呢？原來與她的身世以及對待家人的態度有關。



梁琤在《鐵拳英雄》中飾演「赤靈王」。（《鐵拳英雄》截圖）

現年52歲的梁琤自1990年就籍由參選「亞洲小姐」而入行，雖然並未入選最後十強，但反而得到一位電影監製賞識，繼而轉戰電影圈。22歲第一套出演的電影就是《黑貓》，當年更憑「Erica」這個角色奪得《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎，可說是「一戰成名」，同時這部成功的電影亦奠定了她日後「打女」形象，其後的電影如《重金屬》、《錯體追擊組合》、《新紮師姐不安全地帶》等都有不少打鬥場面。

梁琤在第一套電影《黑貓》的演出十分大膽。（網上圖片）

梁琤在《鐵拳英雄》中飾演「赤靈王」。（《鐵拳英雄》截圖）

可能是由於觀眾不受落她的武打片，1997年時她就轉戰電視圈，更一改以往硬朗形象不做「打女」，第一套電視作品《烈火雄心》播出後亦令她大受歡迎。可惜好景不常，正當事業有返起色之際，她的爸爸突然罹患癌症，而為了照顧患癌父親，除了花費七位數字幫爸爸抗癌，她更作出了一個重大決定：暫時退出娛樂圈，全心全意照顧父親，期間梁琤亦同時照顧家中4位弟妹，供書教學。

當年的梁琤形象硬朗。（網上圖片）

最終她的父親還是不敵癌魔，於2009年因肝癌離世。當年梁琤接受訪問時，就曾透露過當時的心情：「我同爸爸好好感情，叫佢做𡃁仔，叫阿媽做玲玲，聽到爸爸患癌好震撼，我係長女，全家人睇我頭，全程陪爸爸，同佢睇醫生做化療，覺得親人最重要，諗番以前只係衝衝衝，後尾先識慢慢開始放慢，有啱至拍。」她指，那時候整天都帶父親到處尋醫，聽說攬千年樹會將病治好，她就帶父親去。所以梁琤父親患癌那幾年，她的產量十分少。她也表示，父親離世後，她的世界足足停頓了半年，才慢慢回復，發現了親情的可貴，雖然父親走了，但也覺得無憾。

梁琤在《巨輪II》飾演的「沈美華」（高天鷲的老婆）亦獲得觀眾讚賞。（網上圖片）

梁琤參選「亞洲小姐」。（網上圖片）

直到2013年，梁琤才重回電視圈，參演《金枝慾孽貳》，其後她在《巨輪II》飾演的「沈美華」（高天鷲的老婆）亦獲得觀眾讚賞。近年梁琤的生活過得頗為平淡，除了參演《使徒行者》、《辣警霸王花》、《新倚天屠龍記》以及電視劇外，於2020年1月約滿TVB後就轉戰中國內地，出席商演之餘，還拍攝護膚護髮廣告，早年亦和多位女星李彩華等一同參與了綜藝節目《報名點》，也於內地節目《芒果V主播》中擔任導師，十分吃得開。

工作之餘，梁琤亦做了很多義教、探訪山區兒童等公益活動。（IG截圖）