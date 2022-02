Lady Gaga主演的電影《GUCCI名門望族》(House of Gucci)根據Sara Gay Forden的書籍《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》改編而成,將豪門黑心貴婦謀殺親夫的故事搬上銀幕。她近日出席《GUCCI名門望族》座談會時,就大爆電影中有一幕被刪剪。



LADY GAGA有望憑《GUCCI名門望族》封影后。(劇照)

據外媒報道,Lady Gaga在座談會中說:「這部電影有一面是你們沒看到的,就是Pina(莎瑪希爾飾演)和我發生了性關係。」並表示這一幕並沒有在電影中出現,因為這一幕「發生了性關係」的戲份被導演Ridley Scott刪剪了。她續說:「這就是導演的權力,Ridley Scott讓允許我們這樣演,我記得我當時對莎瑪希爾說:『也許在Maurizio(Adam Douglas飾演)死掉之後,她們的心情會變得火熱?』但莎瑪希爾卻一臉『妳在說什麼?』的樣子回應我。」雖然這一幕被刪走十分令人可惜,但卻一點也沒有電影的評價。

GUCCI名門望族:圖為美聯社發布日期為11月23日的電影照片,顯示樂壇天后Lady Gaga(中)在電影《GUCCI名門望族》中飾演Patrizia Reggiani。(AP)

(《GUCCI名門望族》劇照)