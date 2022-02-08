五歲兒子向陳敏之斟茶拜年仲主動上繳利是　網民大讚：好懂事！

陳敏之與圈外老公雷偉信（William）於 2014 年結婚，育有一名五歲兒子雷子樂，一家三口非常幸福。今日（8日）陳敏之在Instagram上發布了一條短片，當中見雷子樂向父母跪地斟茶拜年並說出賀年詞。
在接過兒子的茶後，陳敏之與William就派出利是，在影片中見雷子樂非常開心，不知道要先拿哪封利是好，就說：「不過我攞邊個先？」，而陳敏之就回答：「你攞爸爸（封利是）先」，而仔仔居然再問：「係唔係啱啱我畀（茶）爸爸先」，在陳敏之回答後雷子樂才收取父母的利是，之後居然還主動上繳利，讓媽媽幫他保管。
而陳敏之在帖文中寫道：「今年大年初一，五歲嘅子樂第一次同爸爸媽媽斟茶拜年，大家有冇見我笑到見牙唔見眼，直頭好似娶新婦咁款，原來真係會感動到想喊，呢個傳統習俗一定要keep，每年都要，子樂乖乖。」，而網民紛紛讚子樂好懂事：「好好嘅傳統，孝順尊敬父母，從小做起，子樂將來一定係好有教養嘅人！」
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