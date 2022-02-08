陳山聰曾為生活兼職賣牛仔褲　入TVB由最低三千蚊人工做起

無綫（TVB）J2新節目《人夫放假約出去滾》由林盛斌（Bob）擔任主持，第一集請來陳山聰做嘉賓細說初入行的夜蒲歲月，更自揭試過開工前一晚醉倒街頭。見識Wave Party瘋狂的同時，也是山聰的人生低潮日子，他曾為生活兼職售貨員，後來重返電視圈，浮沉多年終踏上小生之路。山聰憶述劉江老師過往的一番提醒，為自己定下形象同時會親自為角色設計造型，《學警狙擊》「左輪」一角成為他的轉捩點。山聰在觀眾眼中離不開「潮」字，更曾為一條牛仔褲花費逾兩萬元。



無綫J2新節目《人夫放假約出去滾》由林盛斌（Bob）擔任主持，第一集請來陳山聰做嘉賓細說初入行的夜蒲歲月。（影片截圖）

山聰憶述1997年金融風暴是人生最低潮的日子，他曾為生活兼職售貨員：「啱啱回歸，喺永盛拍完電視劇就冇工作，金融風暴，唱片公司又簽唔成。因為好鍾意潮流嘢，就去美華氏賣牛仔褲，第一張part time支票係三千幾蚊，我返屋企喊。」

做過售貨員令他更明白自己最愛還是當演員，於是山聰重返電視圈：「返TVB由最低三千蚊人工做起，好記得第一年參加節目巡禮，通常叫名出去企，頭二、三個就叫我，證明企最高嗰排，我希望可以一排一排，可以企到最前。TVB台慶50周年，係我第一年企第一排。」在人生低潮期間，山聰遇上第一任太太，他感激對方信任坦言當時不懂珍惜：「2000年係第一任太太同緊我一齊，都信任我，但嗰時仲後生唔識珍惜同埋未定性、唔識諗。」

在人生低潮期間，山聰遇上第一任太太，他感激對方信任坦言當時不懂珍惜。（影片截圖）

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2009年《學警狙擊》「左輪」一角，成為了山聰事業的轉捩點：「嗰時仲未有咁多機會，成日喺監製房門口行去搲去敲門。有一日聲哥問邊個嚟，戴晒黑超，佢就搵我叫我演『左輪』。演藝事業第一個發光，俾人留意到嘅起點，開始有人記得陳山聰，就開始多監製搵我。」走在潮流尖端的山聰更自爆曾為一條牛仔褲花費兩萬元：「為咗買一條骷髏頭牛仔褲，2004、2005年，二萬幾，當時人工一萬，幾個月死慳死抵，碌卡再分四個月還，條褲仲喺屋企不過冇着，變咗收藏。」