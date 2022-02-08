譚俊彥感激太太以家庭為重︰可能長輩同佢相處之間佢要受委屈

譚俊彥在上月的《萬千星輝頒獎典禮2021》憑劇集《換命真相》獲得「最佳男主角」獎和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」獎，成為「雙料視帝」，早前他接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》主持潘盈慧的訪問，再談與爸爸狄龍的父子情。他又講到自己很感謝太太任祉妍和大讚她為家庭的付出好偉大。



譚俊彥是出爐雙料視帝。（資料圖片）

早前在頒獎禮後，得獎的譚俊彥與爸爸狄龍在台下一同受訪，譚俊彥在鏡頭前被「訓話」，盡顯狄龍嚴父一面，而早年譚俊彥在《爸爸的告白》節目中亦曾透露自己狄龍的「非一般」教育方法，他因頑皮而被罰，鎖在狗籠中超過半小時，嚇到大病了一場，之後狄龍對這個「非一般」教育方法感到歉疚，更直言這是自己心中的一道疤痕。一直被標籤為「星二代」的譚俊彥，在《StarTalk》訪問直認自己有今日的成就是與爸爸有關，他不可以撇開這個關係，可能從小到大他就因為爸爸的關係而見到演藝圈的前輩工作，久而久之就認識多了。

早前譚俊彥接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》主持潘盈慧的訪問。（YouTube影片截圖）

譚俊彥也直認曾對於被外人指他是靠父蔭有介懷，他亦表示自己從內地回香港發展是因為覺得父母年紀開始大，但他曾在頒獎禮前想過不如不叫父母出席頒獎禮，但這個念頭都只是一閃而過。對於當日在鏡頭前被爸爸訓話一事，譚俊彥說爸爸一向是喜歡跟他講道理，他還大爆爸爸對他講笑說︰「有鏡頭喺度你冇得走啊嘛，如果冇鏡頭喺度，你走咗啦！」但狄龍也是嘴硬心軟，因為兒子拍的劇集，他每一集都會看，亦會衷心讚賞他。在頒獎禮舉行前，狄龍曾打電話給他，表示︰「我其實好戥你開心，但係希望你唔好咁緊張。」對此，譚俊彥說︰「我覺得其實佢叫我唔好緊張，其實佢自己好緊張！」他又續說︰「佢嘅愛係咁樣表達。」

狄龍在鏡頭前對譚俊彥訓話。（影片截圖）

譚俊彥早於2000年拍第一部電影出道，所以也經歷過高低。除了與父子情外，他講到媽媽陶敏明也見證過他人生的低潮，曾經他也簽過唱片公司，後來公司倒閉，他出碟的計劃告吹，他說︰「突然之間冇得出，間公司解體，我要執嘢，我自己執，我好唔開心，我媽媽嚟咗搵我，當時我喺台灣，個門係半掩嘅，我見到佢喺入面喊，我望到個感覺係『點解我個仔會搞成咁嘅呢？』」之後媽媽抺乾眼淚扮沒有事發生，更令他的想法有改變，「所以我就決定咗有好多嘢我都唔話畀佢知，until我真係成功，我先想同佢分享。」令他之後也報喜不報憂。

譚俊彥媽媽見證兒子奪下視帝，開心站起身拍手，而狄龍則非常冷靜。（影片截圖）

當日譚俊彥得獎時，在台上哭泣，又高呼︰「老婆你係我嘅全部！」令台下和電視機前的觀眾大呼感動，網民更指譚俊彥完全拉高了好老公、好男人的標準，譚俊彥的IG亦有不少跟老婆仔女的合照，也不乏跟太太任祉妍的拍拖甜蜜照片，是好男人的最佳榜樣，但他卻大爆自己的缺點。他在訪問期間大讚太太為家庭犧牲了好多，而對他的事業發展也是「完全無條件」地支持，「我好感謝佢自從建立咗我哋個小家庭之後，所有嘢係以家庭出發，呢個係好難，以個人出發嘅時候，會有好多大大小小嘅事有衝突，當一個女人以家庭出發嘅時候，其實要受好多委屈，可能長輩同佢相處之間，可能嚟到香港人生路不熟，可能小朋友畀佢受嘅氣，但佢一以家庭出發嘅時候，其實成件事係好偉大。」

譚俊彥和太太任祉妍結婚7年好恩愛。（IG@tammerz）

譚俊彥又大讚老婆對他沒有投訴、怨言過，他說︰「冇投訴（過）！唯一投訴就係我唔細心。」事關他對對日子沒有概念，經常忘記紀念日。他又自爆︰「我直情離譜到1月2號結完婚之後，1月3號飛走咗，去咗橫店繼續做嘢，所以我覺得今次喺個台上面我真係將心裏面嗰樣嘢講出嚟。」譚俊彥在台上對太太作出一番真誠的「愛的宣言」，相信太太必然好開心。

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