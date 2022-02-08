張寶兒張寶欣為弟弟慶生　神秘「富二代」細佬張栢森外表終於曝光

無綫藝人張寶兒和細妹張寶欣都是選美出身，二人雖然都三甲不入，但絕對屬靚女一族。其實她們還有一個細佬張栢森，三姊弟感情非常好，之前張寶兒為《聲夢傳奇》一班學員設計舞台戰衣，張栢森和老公袁偉豪齊齊幫她搬貨、送貨，弟弟又會幫她的YouTube Channel剪片，一家人好齊心！日前，張寶兒貼出照片，當中亦曝光了少有出鏡的張栢森的樣子！



張寶兒和袁偉豪好甜蜜。（IG@_bowiecheung）

日前，張寶兒跟張寶欣為弟弟預祝生日，現年24歲的張栢森比起之前傳媒報道的照片大個仔了不少，而且更愈來愈靚仔，笑起上來，三姊弟笑容完全一致，但張栢森舉起「V」字手勢影相，都仲好有童真。張寶兒在發文大讚弟弟好能幹，而張栢森平時都好低調，即使有幫家姐手拍片，但都好少出鏡，有時合照也不願上鏡被po出來。張寶欣曾透露細佬是文靜型男生，而且他的IG也設定為私人帳戶，所以也未知他讀書畢業了沒有，非常神秘！

張寶兒與家人食飯，仲影咗好多相。（IG@_bowiecheung）

點擊下圖睇吓張栢森同張寶兒似唔似樣！

事實上張寶兒三姊弟家境富裕，其父從事內衣業生意，於香港跑馬地禮頓山擁有多個物業，早前袁偉豪和張寶兒（Bowie）去年被指以聯名形式斥資6000萬元購入清水灣豪宅傲瀧，實用面積2,205平方呎，連568平方呎的私人花園，呎價近3萬元。另外，張寶兒和張寶欣學歷高又有頭腦，相信張栢森亦有返咁上下，絕對是潛力筍盤！

點擊下圖看Bowie的豪宅︰

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