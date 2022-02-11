鄧兆尊掟錢幫開電視硬撼TVB：每集派50萬! 收視一定掂住40點！

鄧兆尊近日再度活躍娛樂圈，之前與陳彥行上TVB綜藝節目，近日又因限聚令令網友注視如何分配時間與三位女友見面，更大爆王祖藍原來不滿獲派任無綫J2台創意總監的C君（鄭詩君）。原來兆尊更準備幫香港開電視撼TVB﹗

鄧兆尊到貴花田、曾志豪和王耀祖的YouTube channel「田豪祖3寶channel」做嘉賓，大爆王祖藍原來不滿獲派任無綫J2台創意總監的C君。（YouTube影片截圖）

日前，鄧兆尊到貴花田、曾志豪和王耀祖的YouTube channel「田豪祖3寶channel」做嘉賓，除了爆出王祖藍原來不滿獲派任無綫J2台創意總監的C君（鄭詩君），亦透露接下來開電視會有一個Game Show，是「掟錢騷」，他說︰「呢個將會係TVB一個好大嘅勁敵嚟嘅，我係提議咗條橋佢做。」他又指本來向TVB sell過橋，「我sell過㗎，我話『TVB，你出10分9，我出10分1，搞個大型嘅金錢game show，一個禮拜做3日啫，每一集派50萬』，收視率一定日日掂住40點！」

鄧兆尊近來頻頻曝光，原來更供橋予電視台做節目。

他又說︰「為香港市民謀福利啊嘛，你唯一想救個台嘅方法就係與市民同在，好簡單，體恤民情。我唔收人工都冇所謂，因為人工得啲啲，收嚟做咩啫？我唔係好多錢㗎咋，但係我捨得拎出嚟。」他表示見到現在社會上有人好慘，不想見到個個愁眉苦面。

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