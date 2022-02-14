憑實力單身|栢天男戀愛遲鈍被搭訕都唔知　情人節晚餐齋睇冇份食

情人節看見街裡愛人一對對，單身人士難免感到空虛寂寞冷。演員栢天男（Adam）講到自己的單身生活時，也坦言小時候經常害怕孤獨，但慢慢就發現其實單身也有很多好處！現在的他很享受一個人的生活，即使情人節自己過也沒甚麼大不了。



最「毒」的情人節

又來到情人節，問到Adam最「毒」的情人節是怎樣過，他就試過在餐廳看著別人一對對在享用情人節大餐，自己只能「齋睇」：「嗰陣喺餐廳做侍應，情人節由朝做到晚。我接待完一個又一個，每個都好Sweet，都幾毒㗎！」

Adam都試過好「毒」咁過情人節。（葉思雅攝）

單身因為太遲鈍？

擁有男神外表和身形的Adam，怎樣看也是城中荀盤，又會下廚、懂多國語言、愛做運動又有愛心，但竟試過單身長達6年，到底為甚麼？Adam直認可能因為他的性格較內檢，而且對愛情的觸覺較遲鈍。他分享到讀書時有一個女生主動和他搭話，但他只顧專心上課沒有回應對方，回想起來才發現錯失良機，「之後佢就冇再理我，我點氹佢都冇用啦！呢啲尷尬情況不時都有發生。」

Adam因為性格內斂，細個經常錯過機會去識人。（葉思雅攝）

「佛系」等對的人

單身雖然總有孤獨和不安的時候，但拍拖也會有煩惱的事情，Adam笑言：「除夕去邊睇煙花都傾半個月啦！」現在的他享受自己一個人自由自在，有很多時間陪狗仔、去學不同東西和畫畫，「食飯又唔使等位喎！單身都好正㗎！」Adam慶幸自己的父母也不會催他拍拖結婚，所以「佛系」的他認為：「時間一到字宙就會帶嗰個人嚟同我見面。」Adam對戀愛不心急，也希望一眾單身的朋友不要「為拍拖而拍拖」，應該謹慎地展開一段關係才有好結果。

Adam認為一段關係開始前要謹慎考慮，唔好「為拍拖而拍拖」！（葉思雅攝）

雖說單身可以很華麗地生活，但總沒有人想單身一世的。問到Adam的擇偶條件和理想情人節時，他就甜絲絲地表示希望找一個能溝通、有共同興趣和同聲同氣的女仔：「情人節我會帶佢去海灘野餐，煮嘢畀佢食，一齊睇星星，可以睇流星就更好！」

Outfit : Lam Crewford LOWEW

Official Generale DREYDEN

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