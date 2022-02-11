鐵拳英雄｜神秘黑衣人現身成Big Boss　陳展鵬一早劇透真正身份

TVB劇集《鐵拳英雄》劇情愈來愈緊張，昨晚（10日）一集講到赤靈王（梁琤飾）帶齊人馬，意圖殺死親姊趙紅花（韓馬利飾），但一名神秘黑衣人突然現身，不但瞬間打敗赤靈王的手下，之後他與赤靈王交手時更將對方打到吐血，最後趙紅花親手殺死赤靈王。原來之前彭堅（張國強飾）派人殺死趙紅花時，正正就是這位黑衣人出手相救，他還與趙紅花合作，聯手對付彭堅，由於這位黑衣人全程蒙面，而且武功高強，不少網民都非常好奇這位Big Boss是誰！



點擊下圖重溫：

+ 34

路師傅（吳家樂飾）聲稱自己武功盡廢。（劇照）

有網民推測Big Boss就是飾演路向東的吳家樂，中年路師傅在劇集中段以車伕的身份登場，之後更與芊芊（唐詩詠飾）相認，他聲稱自己在25年前與王泉（王俊棠飾）交手時因受重傷而武功盡廢，雖然最後沒有死，但就與女兒失散。由於吳家樂出現的時機太過巧合，而且身形與黑衣人極度相似，他所使的武功又是八卦掌，出招狠辣，與芊芊之前使出的武功如出一轍，不少網民都推測他的身份絕不簡單，應該就是之前劇情所提及的殺手集團幕後Boss。其實早在劇集拍攝期間時，飾演步青雲的陳展鵬就曾Post出花絮照，相中所見黑衣人正正就是吳家樂！

原來黑衣人就是吳家樂。（微博@陳展鵬煎pang）

有網民推斷程安娜（王君馨飾）的真正身份是兒時跟在阿雪身邊的丫鬟霜霜。（YouTube影片截圖）

除了黑衣人的身份神秘之外，自認是步青心的王君馨似乎亦不是表面所看到的那樣，有網民推斷程安娜（王君馨飾）的真正身份是兒時跟在阿雪身邊的丫鬟霜霜，先是被路師傅派到彭家做內鬼，其後再安插在步家，而未出場的劉佩玥才是步青雲真正的妹妹步青心！至於路師傅的真正目的，極有可能是為了向金彭兩大家族報仇，最後剷除兩家，稱霸唐仁街！

劉佩玥先係步青心？（劇照）