IT狗．訪問︱陳嘉寶演極品港女似到十足　唔怕三位千金有樣學樣

現年32歲的陳嘉寶（Anjaylia）在ViuTV劇集《IT狗》中飾演「極品港女KOL」Shirley，因演技自然流露令不少觀眾大讚Anjay演技好，Anjay接受《香港01》採訪時表示：「（觀眾）對《IT狗》有好評係意料之內嘅事，因為自己都見到套劇入面有好多好好嘅演員，係睇劇本嘅時候都會覺得好多嘢都緊貼社會，同緊貼大家會知道嘅嘢」，而提到自己飾演的Shirley被不少觀眾討厭，Anjay就覺得這個是一個好角色，雖然並非窮凶極惡，卻是日常生活中經常見到、遇到的人，不過對於劇集播出後能有如此大的迴響，亦感到驚喜。

現年32歲的陳嘉寶（Anjaylia）在《IT狗》中飾演「極品港女KOL」Shirley。（葉志明攝）

《IT狗》中，不少角色都在現實生活有對應人物，Lokman（楊樂文）飾演的「星之子Tony」便是影射「星之子」陳易希，到底「極品港女KOL」Shirley是否同樣有參考對象？Anjay回答時笑言：「一世人流流長總會遇到好幾個（Shirley）」，她認為自己從小到大因說話直腸直肚而吃了不少虧，在看劇本的時候已經想到身邊類似的人物去參考。被問到吃了甚麼虧時，Anjay就分享：「細個讀書時候，明明係嗰個女仔做錯嘢，點知佢流兩滴眼淚，全世界都會叫你去氹番佢」，令Anjay條氣頂住頂住，這種人永遠都是理直氣壯，根本吵不贏他們，好似他永遠都是正確，而你是錯誤的，即使Anjay回到家中也在想反駁的說話。

Anjay細個都遇到「極品港女」。（葉志明攝）

剛剛Anjay自己都有講到人生總會遇到好幾個Shirley，被問到會否擔心三位女兒變成「極品港女」，Anjay便指自己不太擔心：「第一係身教，第二就係由細到大要幫佢哋培養正確價值觀，我每個禮拜都會帶佢哋去教會，同講故事比佢哋聽。大女兩個月大嘅時候已經開始同佢有親子閱讀時間，一路到而家都係咁，自己會挑選正確價值觀嘅書籍，最近同大女睇緊嘅書係講做人要輸得起，玩遊戲嗰陣唔可以下下都要贏，呢啲價值觀從細要培養。」Anjay又指大人總是低估了小朋友的閱讀及理解能力，她小時候都是這樣被父母教育，所以自己都用同樣方法教導小朋友。

Anjay每個禮拜都會帶小朋友去教會，培養正確價值觀。（葉志明攝）

「極品港女KOL」Shirley這個角色與Anjay過往飾演的乖乖女性向截然不同，而她認為詮釋Shirley的難度在於角色的拿捏：「覺得做呢類型嘅角色拿捏好緊要，唔可以做到好出面，唔需要喺表情上做到好乞人憎，點樣可以自然地俾人感覺到『身邊總有呢種人』嘅感覺出嚟」，而恩師彭秀慧亦知道Anjay很久沒有拍戲，更有叫她上堂熟習演技技巧，令她在拍攝時順暢了不少，亦與以前大有不同。

Anjay認為詮釋Shirley的難度在於角色的拿捏（葉志明攝）

被問及完成《IT狗》的拍攝後的不久，Anjay就在社交媒體上上公布自己懷孕的消息，她表示這是非常有趣的事情：「拍緊嗰陣佗住最細嗰個女，我自己係唔知嘅，而你套劇畀到我嘅提示係，拍拍下啲衫愈着愈緊，而自己個黑眼圈點遮都遮唔到覺得唔對路，Check完先知有咗，好感恩未見肚已經拍晒。」

《IT狗》的拍攝後的不久，Anjay就在社交媒體上上公布自己懷孕的消息。（葉志明攝）

作為三女之母的Anjay雖然年初才誕下第三胎，但是她已經表示：「自己會再努力啲做嘢，就係為咗小朋友將來着想，我一直都負責小朋友教育同課外學習嘅費用，因為咁細嘅小朋友學習費用仲貴過讀大學，仲要自己有三個小朋友，所以我都係出嚟努力工作。」

Anjay為女兒努力工作（葉志明攝）

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