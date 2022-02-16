林德信曬舊照賀媽媽生日　林子祥前妻吳正元年輕時期外形出眾

林子祥與葉蒨文結婚25年以來，一直是圈中的模範夫婦，兩人婚後沒有生兒育女，但葉蒨文與繼子林德信（Alex）及繼女林德懿都相處融洽，不時一起食飯聚會。而林子祥前妻吳正元多年來都作風低調，鮮有公開露面，日前Alex曬出多張與媽媽的合照，當中更有吳正元年輕時期的照片，可見她身形、氣質等各方面都不輸圈中女星。



葉蒨文與繼子林德信（Alex）相處融洽。（視覺中國）

林子祥前妻吳正元曾是華納高層，兩人在1980年結婚，婚後育有一子一女，1983年吳正元安排林子祥與葉蒨文合唱《重逢》，兩人因而結緣，而葉蒨文的成名粵語歌《零時十分》更是出自林子祥之手，其後兩人合唱不少歌曲，更傳出緋聞，但由於林子祥當時已有妻室，惹來不少閒言，據知葉蒨文在1992年勁歌金曲頒獎典禮上更公開向林子祥「示愛」：「好多人都傳我同阿LAM拍拖……無論如何，我都係咁愛你。」此言一出，即時有不少爭議聲。

葉蒨文與林子祥愛得堅定。（Facebook@SALLY YEH）

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吳正元與林子祥最後在1995年離婚，這場疑似「三角戀風波」誰是誰非至今也沒有答案，而林子祥在離婚翌年就與葉蒨文結婚，至今十分恩愛。在Alex曬出的照片中，最為搶鏡的是吳正元年輕時期的靚相，相中身穿露腰上衣襯熱褲的她，擺出叉腰Pose，型格十足。而其他相就包括多張一家人的合照，Alex與同母異父哥哥朱志威感情不錯，相中林子祥亦搭着前妻膊頭，可見兩人離婚後仍相處融洽。而Alex的妹妹林德懿就相繼誕下兩個小朋友，榮升婆婆的吳正元還同孫女一起做瑜伽，時刻Keep住最Fit狀態！