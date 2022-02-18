譚俊彥疑參演戚其義執導古裝劇　雙料視帝收600萬夥拍兩大女神

「雙料視帝」譚俊彥（Shaun）在上個月出發到內地進行隔離，就連農曆新年都要孤伶伶在酒店隔離度過，現時已經出關的他亦密密準備為新劇開工。日前Shaun在社交平台Post出幾張近照，身穿薄羽絨的他在冰天雪地下跑步，有網民留言問道：「純玩耍或拍戲啊？好冷喔！」Shaun回覆道：「當然是拍，大古裝。」據知他今次北上正正是參演TVB前金牌監製戚其義執導的新劇《隱娘》！



Shaun當晚在父母狄龍及陶敏明見證下成為雙料視帝！（視覺中國）

據知《隱娘》是一部以中唐時期為背景的古裝懸疑劇，由戚其義擔任導演，而劇集日前已低調開鏡，從劇集官方微博所見由戚其義帶領的劇組身處長白山，相中所見白雪茫茫，不少網民都大讚劇組採用實景拍攝，加上過往戚其義的作品《創世紀》、《金枝慾孽》、《火舞黃沙》、《珠光寶氣》、《天與地》、《心戰》等都有口皆碑，今次推出新劇，自然備受期待。其實戚其義早在2012年就離開無綫，並轉戰內地發展，但幾年來只拍了兩部劇，他曾在訪問中直言在內地拍劇經常出現演員主導套戲的情況，甚至開不開得成戲都由演員決定，導演的地位及決策權大打折扣。

《金枝慾孽》被譽為宮鬥劇始祖。（影片截圖）

戚其義在2012年離開無綫，並轉戰內地發展。（視覺中國）

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早前有報道指榮登視帝寶座的Shaun不但深受廣告商歡迎，更獲內地製作單位垂青，以600萬元邀他拍攝電視劇，誠意十足。今次Shaun要離港半年拍劇，期間更要到極寒冷地方取景，而他之前接受傳媒訪問時亦有透露自己身處長白山，要去雪山拍古裝劇，更有不少打戲及策騎戲份，所以他近日都密密操Fit應對挑戰，可以推測Shaun參演的就是戚其義導演新劇《隱娘》。

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據知新劇女主角是內地女星秦嵐。（微博@秦嵐）

雖然劇集演員陣容仍未公開，但據知將由內地女星秦嵐擔任女主角，而男主角就是內地小生鄭業成。此外，從網上流傳演員名單所見，還有楊謹華、胡連馨、黃智雯（Mandy）等，但其實Mandy近日仍忙着拍攝TVB新劇《隱門》，不過由於疫情肆虐，劇組暫時停止了外景拍攝工作，相信拍攝進度都難免受到影響。雖然未知Mandy會不會參演《隱娘》，但不少內地粉絲都表示十分期待，希望她可藉此拓展內地市場！

有傳楊謹華亦有份參演。（微博@楊謹華的遊樂場）