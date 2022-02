陳宇琛(Sam)在2017年迎娶前有線主播林佑蔚(Camille),今日(18/2)是兩人拉埋天窗五周年,Sam亦有在社交網站大曬當日婚照,以及分享感受:「Same day, 5 years ago - we shared our vows and made my commitment of eternal love to the weirdest creature(五年前嘅同一日,我哋結下婚約盟誓,向最怪誕嘅生物承諾給予永遠嘅愛)」,而Camille亦有轉貼帖文並寫道:「靈魂伴侶.閨蜜.拍檔.老公在一身的怪叔叔」,Sweet到核爆。

點擊下圖觀看上述婚照,以及愈來愈靚嘅Camille照片(內含泳照):

