家族榮耀︱楊茜堯李彩華選美出身嫁豪門　「真人版」勁過佢兩個？

優酷和寰亞出品、「金牌監製」梁家樹操刀的劇集《家族榮耀》正於無綫（TVB）翡翠台，逢周一至周五晚上八點半熱播，劇集首周電視直播收視達22.9點，平均每晚有近150萬觀眾收看，暫列2021年至今兩線劇收視第二位。收視成績犀利，除了是因為家族恩怨情仇、商場爾虞我詐這兩大元素是本地觀眾至Like的劇集題材，不少觀眾還大讚劇中演員演得出色，尤其是兩大女主角——為母親復仇而嫁入馬家的李彩華（飾賈洛儀）和逐漸黑化至全劇最大反派的楊茜堯（飾甄芯），直指她們一出場就等於有好戲睇。

楊茜堯、李彩華和張智霖等主演的劇集《家族榮耀》正於無綫（TVB）翡翠台熱播。（myTV SUPER）

當然，除了故事題材和演員表現，《家族榮耀》還有不少細節值得觀眾細味，例如楊茜堯和李彩華齊齊於2013年參加「香江小姐」並分別贏得冠軍和亞軍，而兩人及後又同日嫁入百年財閥馬氏家族成為妯娌，由選美舞台鬥到入豪門大宅，認真「有緣」。雖然只有戲劇世界才有這種「有冇咁橋」的例子，但現實中還是有不少選美比賽在摘下桂冠的演藝名人，之後嫁個有錢人，搖一身變成為「豪門少奶」，例如1986年港姐亞軍兼最上鏡小姐及才華小姐得主吳婉芳。

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現年54歲的吳婉芳於1993年與胡兆熾家族後人、富商胡家驊在英國註冊結婚，及後退出娛樂圈並為丈夫誕下長子胡智略（Casper）、次子胡智同（Lynus）以及幼女胡智晴（Helene），其丈夫生前時亦與她非常恩愛，而保養得宜的她更有「凍齡美魔女」美譽。做「豪門少奶」自然住大宅，吳婉芳居住的大宅絕對不比《家族榮耀》中馬氏大宅遜色，它位於跑馬地大坑道，總面積達兩萬平方呎，樓高八層，一樓為花園、戶外泳池，餘下六層為房間和客廳，而頂樓則為空中花園。大宅設計亦別出心裁，通往各層的樓梯外觀以不規則設計透明格仔堆疊而成，則選用白牆及天花，並以木材及玻璃作配襯，簡潔高雅。大屋更於2013年獲得國際設計及建築大獎。

吳婉芳既是「凍齡美魔女」亦是「豪門少奶奶」。（資料圖片）

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《家族榮耀》中，飾演「馬家三少奶」的李彩華經常「Full Gear」示人，秒秒鐘都大騷身上名牌，原來她為了角色不惜出動價值過百萬的私伙，當中包括經常拎住的黑色Hermès手袋！當然，現實生活中的豪門新抱亦非常犀利，例如胡家驊世交兼已故船王許愛周後人許晉亨的太太——有「大美人」美譽的1988年港姐冠軍李嘉欣。身為「許家少奶奶」，李嘉欣的名牌收藏亦相當豐富，之前她意外地在自拍化妝片中曬出她的豪華衣帽間，衣服、飾物數目驚人比起時裝店有過之而無不及，而最令人嘖嘖稱奇則是枱上兩個飾物收納盒，原來兩個盒仔均是Louis Vuitton出品的珠寶盒，每個索價港幣$59,500，兩個加起來已經要六位數字，認真富貴！

李彩華私伙上陣拍《家族榮耀》，大騷名牌手袋，認真富貴。（Instagram/@rainli1111）

李嘉欣與老公許晉亨非常恩愛。（Instagram/@michele_monique_reis）

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