51歲阮小儀擁千萬身家單身11年　養狗為樂曾用一年悼念愛犬

現年51歲的阮小儀吸金力極強，涉足電台、電視、出書、食肆生意等等的她年賺過百萬，據傳坐擁千萬資產。冇拍拖11年的她是圈中出名的「黃金盛女」選擇養狗為樂，她日前更上去鄭丹瑞的YouTube Channel《健康旦》分享領養狗狗的故事。

小儀一提到「Dee Dee」仍非常不捨。（影片截圖）

令人心痛！（影片截圖）

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阮小儀是圈中著名狗奴，家中飼養兩隻芝娃娃多年。可惜15歲的「Dee Dee」健康急轉直下，最終於2019年6月10日病逝，剩下「細佬佬」陪在小儀身邊。小儀透露用了一年的時間讓自己走出傷痛，至今一提起「Dee Dee」她依然淚眼汪汪：「我每一個月都喺Facebook寫一封信俾Dee Dee，每一個月嘅10號，我希望每個月俾自己一個release（釋放），但其實每一個月寫嗰封信我都喊，我心裡面係同自己講我係利用咗Facebook 呢個平台，因為佢有嗰啲當年今日，我知道我下一年嘅今日我唔再記得起Dee Dee都好，Facebook都會話俾我聽我當年今日係咩心情，當年今日Dee Dee係幾時離開我，我就俾自己寫咗一年，一年之後我已經冇寫，我想記起咪記起囉，唔會抑壓自己唔再記得呢啲痛，痛係好㗎，從痛去學習珍惜，點解我咁痛就係因為我咁愛佢，適用於係人嘅身上，係有生之年愛多啲。」

小儀自從同MIRROR成員Edan（呂爵安）合作ViuTV綜藝《考有Feel》變熟絡後，自稱為Edan「正印」。（IG/@kittyyuen）

小儀與愛犬「Dee Dee」感情深厚。（Instagram@kittyyuen）

不過小儀稱暫時不會再養新的狗狗：「我試過隻狗喺我身上冇咗體溫嗰個時刻，係好痛，所以你要珍惜你養一個動物嘅時候，佢條命喺你手上，同埋我成日都講人生活可以好多姿多采，但你係佢唯一嘅親人，你養得佢個責任大到不得了。」

小儀在網上撰文悼念愛犬。（Instagram@kittyyuen）