張兆輝曬貝沙灣千呎豪宅海景　打造美容王國成圈中億萬富豪

現年59歲的張兆輝入行近40年，一向都是公認的演技派，無論是主角還是配角，他都演繹得十分出色，近年主力在內地發展的他，參演了不少大熱劇集，憑熟男形象大受歡迎。早前張兆輝回港過年，但由於疫情肆虐，他都盡量留在家中，連日來他更在微博分享「居家抗疫日記」，除了親自下廚煮煲仔飯之外，亦有分享同愛犬Coffee的有愛互動，片中所見張兆輝同Coffee在露台玩，體型嬌小的Coffee十分可愛，不過從豪宅露台看到的無敵海景就更吸睛！



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張兆輝現時一家住在薄扶林地標豪宅貝沙灣二期一個高層單位，單位實用1,376平方呎，對出即為一望無際的蔚藍海景，視野無阻，是他在2010年斥資2,236萬元連車位買入，現時已升值至約4,870萬元。張兆輝不時上載在陽台看着海景歎紅酒的靚相，早前情人節他就同太太郭碧妍在陽台一邊飲香檳，一邊欣賞日落，相當寫意！小時候居住在沙田美林邨附近木屋區的張兆輝，多年來一直默默耕耘，深信買磚頭才是王道的他，最初以150萬買入沙田富豪花園單位，初嘗做業主的滋味，2005年他開始投資物業，以653.8萬元買入馬鞍山翠擁華庭一個逾千呎的複式連平台特色戶，在2019年以1700萬元易手，創屋苑成交價新高，持貨14年帳面勁賺逾千萬元！據知眼光獨到的張兆輝在北京甚至英國等地都有置業，手持物業市值更有升冇跌，成為圈中的億萬富豪！

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張兆輝與太太將美容院生意搞得有聲有色，曾邀請邵美琪擔任代言人。（微博圖片）

除了投資樓市之外，2001年張兆輝與太太一起大搞美容生意，雖然一開始只得一間美容中心，但張太精明賢淑，財務策劃、交際應酬全部都安排好，其後再於旺區開設分店，更批發貨品到美加、東南亞等地，一年生意額以千萬元計，撈到風生水起！眼見美容生意早已上軌道，2015年張兆輝再投資三千萬開設珠寶店，店名「安碧」更取太太名字中的「碧」字命名，送給太太作為結婚周年禮物，果然是愛妻號！

結婚多年依然恩愛！（微博@張太）

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