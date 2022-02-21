飛虎3壯志英雄｜吳卓羲情陷蔡思貝姚子羚　黃宗澤陳瀅床戲登熱搜

《飛虎3壯志英雄》將接棒《鐵拳英雄》於今晚（21/02）播出！由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、王敏德、姚子羚、陳瀅、蔡思貝及蔡潔等；樂易玲擔任總監製，查傳誼、李惠民、黃國強執導，由邵氏兄弟、優酷聯合出品的《飛虎3壯志英雄》，將接棒《鐵拳英雄》於今晚（21日）起、逢周一至周五晚九點半於無綫翡翠台播出。



吳卓羲對蔡思貝一往情深。

《飛虎3壯志英雄》除了連環的槍戰、飛車、爆破、肉搏場面震撼眼球，及充滿男性荷爾蒙的型爆男神陣容吸引人外，女演員方面同樣吸睛！今輯除了原班陣容的蔡潔外，還有「視后」蔡思貝、姚子羚、陳瀅、陳煒、傅嘉莉及蔣怡等女神加盟。

梁競徽同傅嘉莉關係錯綜複雜。

劇中吳卓羲（飾高子樂）將會與蔡思貝（飾余曉欣）、姚子羚（飾杜以盈）有感情線，高子樂對余曉欣一往情深，上演癡情戲碼，但又為求破案接近杜以盈，關係錯綜複雜。至於飾演張嘉軒的黃宗澤則與飾演何家寶的陳瀅有感情線，兩人的床戲更曾登上微博熱搜榜。陳瀅早前受訪時透露拍攝床戲時有點尷尬，更因經驗不足，全靠黃宗澤臨場指導！飾演許森的梁競徽與飾演其情人JJ的傅嘉莉這一對亦同樣值得關注，劇中兩人表面上看似互相利用，但其實兩人均有着悲慘身世，最終雖發展成真愛，但卻沒有好下場，絕對是「苦命鴛鴦」！

馬德鐘同蔣怡好Sweet。

至於馬德鐘（飾展博文）、蔣怡（飾演楊素筠）及張兆輝（飾張偉樺）、陳煒（飾柯芷倩）分別飾演夫婦。楊素筠原本是一位舞蹈家，但為了家庭放棄跳舞夢，劇中與展博文非常恩愛，但可惜患有隱疾，為劇情埋下伏線；而身為職場女強人的柯芷倩，與老公張偉樺貌合神離，二人苦陷離婚邊緣。另飾演許俊飛的苗僑偉與飾演展博文妹妹展敏莉的朱晨麗亦有感情線。

點擊下圖睇劇中床戲：