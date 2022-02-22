飛虎3壯志英雄丨混血打女何慈茵首集型爆搶鏡　爸爸何麥大有來頭

無綫新劇《飛虎3壯志英雄》 昨晚首播，首集的動作場面非常豐富，已有槍戰、追車戲、武打、爆破等大場面，而混血女藝人何慈茵飾演的反派沛國流亡公主Renee可謂搶晒鏡。劇中講述她率領手下阻止一場化武交易，將化武搶回，在表演會場挾持大批人質質，包括飛虎隊成員阿軒（黃宗澤飾）、阿樂（吳卓羲飾）以及小魚（蔡思貝飾）。何慈茵在會場裡的造型非常有型，她穿上全黑露腰打扮，戴上黑色喱士的口罩，加上凌厲眼神和有姿勢有實際的真功夫非，成功令觀眾留下深刻印象。

何慈茵的造型相當有型。(劇集截圖)

現年31歲的何慈茵（Charlene Houghton）是中英混血兒，她自五歲起學習洪拳，有「劉家良徒孫」之稱，因她的爸爸何麥（Mark Houghton）是劉家良入室徒弟，Charlene生於武術世家，父親何麥是英國人，因醉心於香港武打片。何麥因醉心於香港武打片，18歲時毅然決定遠渡重洋來港，向劉家良拜師學藝，成為「洪拳大師」。何麥是著名的龍虎武師，在80年代的電影中不時會客串演出。

何慈茵近日在TVB節目《不可能任務》中，學習當一名龍虎武師，雖然已經有一定功夫底子，但同樣受盡苦頭，期間她被導師錢嘉樂稱呼她為「Mark女」，事關錢嘉樂和林迪安跟Mark合作過，大家都認識Mark，想不到現時負責訓練這位「武二代」。當時何慈茵說：「爸爸係英國人叫Mark，佢以前都係做龍虎武師，80年代外國人專做壞人角色。」何慈茵亦是雨僑的表妹。她於ViuTV舉辦的《G-1格鬥會挑戰賽》（2016年）、《G-1格鬥會2》（2018年）贏得冠軍金腰帶。她在無綫《奧運會前哨戰：Fight盡》中曾展現超班武術水平，表現亮眼。

著名武打演員及導演劉家良曾教授Charlene「功夫雙臂手」。圖為Charlene與師公劉家良、父親何麥及成龍合照。

點擊睇何慈茵首集演出精華以及她的靚相：

+ 18

Charlene與劉家良學拳片段：

Charlene《G-1格鬥會2》打MMA：