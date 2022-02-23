曾寶儀年近半百仍未婚　傳初戀男友曾因難忍父女關係太親密而分手

曾志偉女兒曾寶儀踏入演藝圈超過27年，主力在台灣發展，日前曾寶儀正式踏入49歲，但她在社交平台發長文表示因為自己傳統，不過49歲生日，因而今年提早慶50歲，感嘆自己「活了快半個世紀」，並分享一路走來的心路歷程及生日願望，她更Post出一張戴着老花眼鏡的自拍照：「走進眼鏡行時千百個不願意，心想，我就這樣妥協與青春告別了嗎？但隨即看到寶可夢聯名的眼鏡，不好意思，我開開心心地帶着它回家！覺得實在太開心太好看了！原來，我還是可以用自己喜歡的方式成為老嫗的！」



曾寶儀感嘆自己「活了快半個世紀」。（IG@bowie0221）

曾寶儀開朗又樂觀的態度獲不少網民大讚，超凍齡外貌更令人驚訝，紛紛感嘆完全看不出她已經年近半百。身兼主持、歌手、演員、作家等身份的曾寶儀，因為星二代的身份而備受關注，但她就憑着出色口才迅速在主持界站穩陣腳，更曾奪得金鐘獎綜合節目主持人獎。不過原本演藝事業如日中天的曾寶儀，因為被指插足黃子佼與小S（徐熙娣）之間而形象受挫，這段三角戀最終在2015年第50屆金鐘獎頒獎典禮台上上演大和解的一幕！

世紀大和解！（視覺中國）

除了「佼寶戀」之外，其實曾寶儀早在大學時期就與同校師兄林明謙拍拖，但有傳因為有一次曾寶儀與男友視像通話期間，林明謙突然看到曾寶儀身後有人裸體從廁所行出來，其後曾寶儀解釋道爸爸曾志偉習慣如此，不過林明謙無法接受兩父女這麼親密的相處模式，不久後就提出分手。直至2005年曾寶儀與林明謙重逢，兩人選擇復合，拍拖至今17年一直非常低調，但就仍未結婚。

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曾志偉與曾寶儀曾以父女檔參加內地真人騷《極速前進》第二季。（影片截圖）

更接受互相搓背的任務。（影片截圖）

雖然早在曾寶儀3歲時，爸爸曾志偉同媽媽王美華就離異，但隨着年紀增長，曾寶儀同爸爸相處的時間變多，兩人更在2015年以父女檔參加內地真人騷《極速前進》第二季，兩父女在節目中一起闖關，更接受互相搓背的任務，雖然最後被淘汰，但父女感情亦增進不少。在台灣長大的曾寶儀長期留在台灣發展，但與同父異母的弟弟曾國祥亦相處融洽，她更親身為弟弟執導電影撐場，兩姊弟感情不錯！

曾志偉與一對仔女一起出席頒獎典禮。（視覺中國）