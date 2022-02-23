蕭正楠入行第二年冇工開　被調橫店拍戲感淒涼︰好哋哋點解變成咁

J2節目《人夫放假約出去滾》由林盛斌（Bob）主持，他帶同多位一線的男藝人一齊打邊爐一邊傾偈。最新兩集的嘉賓是蕭正楠，現年44歲的蕭正楠2002年出道，至今已剛剛20年。他在1996年入讀香港城市大學修讀電腦系。他在節目入面表示年輕時已忙着兼職賺錢交學費，非常刻苦，同學去玩時，他要到某連鎖時裝店賣牛仔褲，他說︰「中學後期，阿爸已經唔使再畀（錢）我，反而我再自己畀少少（父母），有時同佢哋飲吓茶。」當時他爸爸的身體不好，但還好蕭正楠孝順，「好多錢都去醫病度，變咗就比較拮据。」據知，蕭正楠的父親患上癌症，因病已離世。



蕭正楠年輕時的生活也頗為刻苦。（電視截圖）

蕭正楠以歌手身份出道，但他表示所謂的順利其實只有開頭的一年，「宣傳新歌、拍MV、又頒獎禮、又有廣告，好多嘢好多嘢做，但突然間第二年就咩都冇嘢做，跟住已經返咗去內地拍戲，去到內地嗰刻我先至諗，有一日，坐喺橫店度，好淒涼，成個城係冇人，坐喺度，喺度等埋位，點解會咁嘅？最慘係有啲記者嚟探班，『點解你好哋哋變成咁嘅？』我自己都呆咗，係囉好哋哋，點解會變成咁？當然嗰時唔係話慘得咁緊要，但嗰時最想都係留喺香港，歌迷、屋企人喺身邊。」他直言那一刻好傷感。

蕭正楠2002年出道，當時的人氣強勁。（視覺中國）

講到老婆黃翠如，蕭正楠曾在訪問講過她不是他以前的理想型，但就是喜歡她。他這次再回應︰「佢（黃翠如）係幾粗魯嘅，拍戲嗰陣。當然每個人都想老婆斯斯文文、好得體。」蕭正楠的媽媽也想新抱可以照顧到兒子三餐，但蕭正楠表示︰「佢想嘗試嘅，佢會去做嘅，炒個蛋又燙到手，你唔好炒啦，煲個飯又畀啲蒸氣燙一燙，佢會有好多你想像唔到嘅蝦碌嘢喺屋企發生，你唔想佢受傷，唔想有呢啲蝦碌嘢，咪自己搞。」

蕭正楠和黃翠如這對夫妻恩愛又可愛。（IG@edwinsiu）

蕭正楠和黃翠如經常放閃！（IG@edwinsiu）

Bob分享到剛認識黃翠如時，見到她揸的車，覺得她相當貼地，蕭正楠續說︰「嗰架係落地盤嘅車嚟，（Bob︰係啊！嗰啲轆係好多泥，邊又全部泥。）我唔知喺邊度搵到架喺地盤……平平哋嘅。（Bob︰萬四蚊連埋牌費畀你嗰啲。）但係佢架車唔係長方形，菱形㗎啦已經係，所有角都係唔知……呢度又撞一嘢、嗰度又整花。」Bob提議過她換車，黃翠如當時即說︰「唔係啊，呢架好正㗎！使乜買咁貴。」蕭正楠說︰「咪正囉！正到有一次喺高速公路度出晒煙！」最後車子也報銷了。

蕭正楠在Bob面前大爆了黃翠如不少蝦碌事。（IG@edwinsiu）

+ 5

當年蕭正楠和黃翠如拍劇合作而認識，蕭正楠拍了大半套劇也沒有想過要追她，未有feel，但有些細節他看在眼內，覺得對方心地好好，而且她在工作上好捱得，慢慢喜歡了她。二人然後又講到黃翠如平日的不拘小節，對扮靚完全沒有興趣，除非有時有大騷，才「係咁意」整整一指甲，蕭正楠即說︰「佢真係係咁意搽吓甲咋！佢搽一浸㗎咋，個show完咗一半，已經甩咗……你以為佢係特登咁樣搽，搽到有啲肉色，其實已經係花晒，我直情忍唔住，我幫你搽，起碼兩、三浸，我又唔識嘅，大家都唔識！」其實是另一種甜蜜！

+ 8

同場加映︰細數娛圈雪中送炭的好人好事 許志安、張衞健幫過梁漢文夠義氣

細數娛圈雪中送炭的好人好事 許志安、張衞健幫過梁漢文夠義氣