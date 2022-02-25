娛樂圈疫情地圖｜至今最少18名藝人確診　TVB與商台暫成重災區

新冠肺炎疫情愈來愈嚴重，香港娛樂圈也有多人中招，感染人士遍佈各大公司，各藝人都紛紛檢測求安心。在疫情嚴峻下，不少公司都已經有人中招，除了要消毒之餘，更有可能要大規模停工來防止繼續大爆發。

以下立即帶大家睇睇娛樂圈疫情地圖：

商業電台（資料圖片）

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TVB（資料圖片）

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另外，暫時有線電視有新聞主播李文欣於2月22日宣布初步確診，ViuTV編審許家媛於2月18日宣布確診，當然還有AK（江𤒹生）群組，包括陳健安（On仔）和ONE PROMISE鼓手Anton（馮卓然）於2月17日宣布確診，另外還有歌手符家浚、吳林峰和前HotCha成員張惠雅（Regen）。比較令人擔心的是，69歲靚聲王張偉文於2月19確診並需要急送院，幸好後來監護人幫忙報平安。

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