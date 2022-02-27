黃翠如蕭正楠大埔千呎愛巢設自家花園　搭帳篷睇星星勁浪漫

黃翠如與蕭正楠（Edwin）2018年結婚至今非常甜蜜，早前突然傳出翠如有喜的消息，但她其後回覆傳媒時就否認傳聞，繼續在社交平台大曬靚相。日前翠如上載了一段開箱片，片中所見她收到Blackpink Jennie X Gentle Monster聯名系列大禮盒，翠如急不及待地逐一拆開一副副墨鏡試戴，型格十足，不過相比起翠如的時尚造型，她今次拍攝開箱片的背景就更為搶鏡，其實翠如是在屋企自家花園拍攝短片，而她過往亦曾分享不少居家照，令愛巢曝光！



翠如急不及待地開箱！（影片截圖）

據知翠如與老公婚前住在Edwin與家人合資購買的華景山莊，婚後搬入大埔康樂園千呎獨立屋，被譽為「投資者天堂」的大埔康樂園，是區內最大型的低密度住宅小區之一，吸引不少明星在此置業，許冠傑、古巨基、楊千嬅等都是屋苑的住客。二人的愛巢裝修簡約平實，牆身以灰色為主，塑造溫馨舒適的氛圍，客廳角落擺放了一棵綠色植物，再鋪上地氈及籐編坐墊，翠如同Edwin不時在這裏留影。而客廳和花園之間使用整片落地玻璃窗，令室內光線更充足。

專屬打卡位！（IG@edwinsiu）

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不過要數最整間屋最搶鏡的空間，相信還是後花園，翠如同Edwin曾分享在花園裝飾聖誕樹的短片，可見空間非常闊落，兩人更曾在花園搭帳篷睇星星，相當有情趣！

好有情趣！（IG@wongtsuiyu）

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