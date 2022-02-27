陶大宇讚黎耀祥念舊　澄清自己唔係恩人：主因是拍完劇唔捨得對方

陶大宇入行39年，參演過《壹號皇庭》及《刑事偵緝檔案》等經典劇集，更被封為「師奶殺手」。雖然近年因減產而被人淡忘，但去年竟又因為他「水撥式」的唱歌舞姿而再度翻Hit。他接受港台節目《舊日的足跡》主持車淑梅的訪問，坦言最初不太習慣「師奶殺手」的稱號，笑言自己當時還算是後生，應該叫他「少女殺手」才對。



黎耀祥拍《壹》第一輯時28歲，為其中一集單元主角，之後更以不同角色亂入，而陶大宇飾演風流律師，當時29歲，好後生呀！

有一說當年陶大宇因為知道黎耀祥（祥仔）因為供樓而經濟拮据，所以就主動邀請他一齊登台出騷搵錢。他在訪問中澄清，自己並不是恩人，只是當年拍《影城大亨》相處8，9個月，拍攝完畢後不捨得他，之後才邀請祥仔一起登台，說：「完全不是因為他要供樓，主因是拍完劇唔捨得對方，我想用工作去延續我哋嘅友誼。佢好念舊，好耐之前喺酒樓做騷，我做司儀同唱歌，佢扮羅文，我送一條螢光綠嘅呔畀佢，好妖咁表演。好多年後，我睇電視訪問，佢依然講起那條呔，還話保存到而家，真係好念舊。佢做三次視帝我覺得唔夠，佢除咗苦盡甘來，再加埋自己努力。大家見到佢嘅成就，第一件事唔駛講，拍咗手掌先！我哋好好感情，雖然最近見面少咗，但好留意對方！」

陶大宇口頭答應客串《愛回家》。（影片截圖）

1995年的第一輯《刑事偵緝檔案》，郭可盈在劇中飾演 高婕（Jessie）一角，跟陶大宇飾演的張大勇後成為一對，當年郭可盈還有點包包面，非常清純可愛，Jessie除了令她人氣急升外，更令她和陶大宇成了螢幕情侶！其後更加碼拍第二和第三輯。（網上圖片）

陶大宇爆料黎耀祥衝動下買豪宅！（影片截圖）

疫情下陶大宇亦曾試過冇工開，他在訪問中表示自己曾經有9個月時間零工作，說：「入行幾十年，最難過是去年疫情下，曾經有9個月坐喺度，k冇工作時好痛苦，我靠煮飯，運動度日，心情好負面，買餸都不開心，無心情去街市打牙骹，全情苦口苦面，買完即走。直至疫情稍為穩定，我先決定再北上工作。」

陶大宇上港台節目《舊日的足跡》接受車淑梅訪問。(網上圖片)