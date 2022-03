陳豪家中露台自我隔離成絕世好爸　網民錯重點：間屋真係好大好靚

本港第五波疫情自月前爆發以來,感染數字屢創新高,疫情嚴峻,本地娛樂圈亦告失守,已接連有多名藝人確診。無綫電視城近日亦再陷疫情恐慌,繼之前周家洛、羅樂林、戴祖儀、馮盈盈後,視后胡定欣亦確診了。胡定欣有份拍攝的新劇《破毒強人》已宣布停工,而《破》劇男主角陳豪 (Moses) 為了保護家人,除了幾乎24小時都戴上口罩,在家中更進行自得隔離。

陳豪與胡定欣同劇但沒有確診,不過在家中亦自我隔離,大部份時間在露台生活。

Moses早前接受傳媒訪問時表示,自己回家後絶大部份時間在家中露台生活,睡覺就在獨立房間。而他老婆陳茵媺 (Aimee) 昨日亦在IG上載了短片,並留言表示:「Camilla wanted to bring a #snack 🥙🍪🍰 to "Daddy Camper" 🥰🥰🥰. He has been #chilling and camping outside the balcony for the past few days other then when he goes to bed. #justtobesafe」透露老公近日除了睡覺就留在露台生活。片中見女兒Camilla送上小食給在露台生活的父親,Moses全程戴著口罩,接過小食後即關上玻璃門,獨自在露台進食,就連平日用餐也一樣,而Aimee與三名子女只能隔住玻璃看他。

網民紛紛激讚Moses是絕世好爸爸,對家人作出了最大的保護。有網民就錯重點,掛住看他們一家位於南灣嘉麟閣的2,200呎豪宅內景,讚嘆表示:「間屋真係好大好靚」、「露台有咁靚無敵大海景太幸福了」、「室內裝修佈置感覺好舒服。」

