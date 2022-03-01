黃翠如宣布收洪寶寶做契女　洪永城落閘：我考慮吓遲啲覆你

現年40歲的黃翠如於 2018 年與蕭正楠拉埋天窗，結婚四年至今二人仍然未有小朋友，早前黃翠如經常以鬆身衫出席活動，在社交媒體上的照片亦有會用手袋遮肚，而被傳出「造人成功」的消息，不過隨後她在小紅書分享穿上超短身上衣露出小蠻腰的照片，粉碎了懷孕傳聞，而日前黃翠如突然曬出BB相公布做媽媽？

黃翠如拍片曬肚揭懷孕傳聞真相 網民緊張提醒：一定要注意保暖

黃翠如近日（27日）在Instagram上曬出與洪永城一家視像通話的合照，當中洪寶寶（Amber）亦有上鏡，她在帖文中寫道：「Sweet moments，我契女，棉花糖一樣，好想抱」。雖然兩家人隔著個mon，但是依然能感受到黃翠如同蕭正楠露出父母一樣的笑容，而洪永城就留言說：「你點可以單方面宣布㗎，你有冇問過amber...... ，不過有你呢對契爺契媽都有着數嘅，我考慮吓遲啲覆你」，隨後黃翠如就回應：「你老婆話好呀」。而網民見到這一幕除了表示Amber好可爱，還追問：「翠如BB你也快生一個」、「契仔契女都有了，那你們的寶貝什麼時候可以見到？」

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