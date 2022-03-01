家族榮耀︱楊茜堯「黑化」極級心寒　賤格過《天地豪情》張家輝？

由優酷和寰亞聯合出品，楊茜堯、李彩華、張智霖和羅子溢等主演的劇集《家族榮耀》正於無綫（TVB）翡翠台熱播，劇集講述香港豪門馬氏家族的內鬥為主，當中以「大少奶」熊黛林（飾葉彩薇）、「二少奶」楊茜堯（飾甄芯）和「三少奶」李彩華（飾賈洛儀）上演的妯娌之爭最為矚目，三人有來有往，精彩程度絕對稱得上是現代版《金枝慾孽》、《宮心計》！

楊茜堯、李彩華、張智霖和羅子溢等主演的劇集《家族榮耀》正於無綫（TVB）翡翠台熱播。（海報）

昨晚（28/2）和今晚播出的第16、17集更是重中之重，故事講到「二少爺」黃浩然（飾馬耀祖）發現自己陷入牢獄之災，全因堂弟「Marco」張智霖（飾馬展鴻）向廉政公署告發，所以命對方自行辭職，然後他更知道大肚老婆楊茜堯累到情婦「Mandy」劉悅和私生女「Jojo」意外身亡，因而在一邊駕車一邊向對方提出離婚，豈料突然遇上交通意外，黃浩然經歷爆炸後命喪黃泉，楊茜堯雖然幸運地保住性命，但要立即剖腹生子，到結尾部份更交代了一個驚天秘密，原來楊茜堯可以有機會救到老公黃浩然，但當她意識到對方打算與她斷絕關係後，她便把心一橫見死不救，刻意留下老公在炒車現場，臨走前更講了一句：「你要攞走我所有嘢，你唔好怪我！」角色正式黑化！

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「二少爺」臨死前認定「Marco」和「二少奶」有染：

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楊茜堯飾演的「二少奶」甄芯揭開陰暗面後，即將會愈變愈奸，踏上成魔之路，她除了挑撥「大少奶」熊黛林與「三少奶」李彩華關係外，而且仲耍手段令「大少奶」變得瘋癲，又殺掉飾演「老爺」于洋（飾馬世宏）及「表舅老爺」艾威（飾何啟禮），搞到馬家四分五裂。

楊茜堯飾演的「二少奶」愈變愈奸，搞到馬家變得雞毛鴨血。（劇照）

除了《家族榮耀》中楊茜堯飾演的「二少奶」甄芯之外，不少經典劇集亦打造出令人印象深刻的正派變反派的大奸角，而這些角色更是劇集爆紅的最大原因，其中除了《義不容情》溫兆倫飾演的丁有康之外，張家輝在《天地豪情》中飾演的「Kelvin」甘量宏便是其中之一！

溫兆倫在《義不容情》中飾演的丁有康絕對是好人變奸人的經典。（電視畫面）

張家輝在《天地豪情》中飾演的「Kelvin」甘量宏也是「奸之經典」。（電視畫面）

張家輝在劇中原本是一名官仔骨骨、心地善良的豪門闊少，有家教、有學識，更深受身為航空業鉅子的父親秦沛（飾甘樹培）器重，可是命運弄人，原來當年「媚姨」雪妮刻意將他與真正秦沛之子陳錦鴻（飾程家雄）調包，事件揭發後，張家輝打回原形變窮鬼，令他激發起無止境的貪念，逐漸入魔，不但打死戴志偉（飾張偉）、買兇殺害宣萱（飾董若妍），更把殺害蔡少芬後碎屍！毫無人性的張家輝更連親生姊姊「程嘉鳴」郭藹明也不打算放過，當發現對方手執自己犯罪證據時，他便威脅對方性命安危，搞到郭藹明忍不住慨嘆一句「我係你家姐嚟㗎」，而張家輝回應對方時便爆出金句：「家咩姐啫，我姓甘㗎嘛！」雖然劇集至今已經首播24年，但不少觀眾仍然記得這句賤到出汁的「金句」。到底「二少奶」楊茜堯和「Kelvin」張家輝哪個更賤格更黑暗？咁就要睇埋《家族榮耀》之後集數至知！