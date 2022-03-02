謝安琪與愛女整蛋糕曝光巨型廚房　空間闊落米白色佈置勁有格調

謝安琪（Kay）日前與愛女Kakaball挑戰整蛋糕送給朋友作生日禮物，雖然最終失敗收場，不過兩母女卻盡享家庭樂，而張繼聰更毫不嫌棄吃掉整個蛋糕，場面相當溫馨。張繼聰更將是次過程拍下，影片亦令他們家中的巨型廚房曝光。



阿Kay一向鍾情米白色系，想不到連廚房的所有佈置、家電，餐具都以同樣色調為主。（IG/ @kaytse）

阿Kay一向鍾情米白色系，想不到連廚房的所有佈置、家電，餐具都以同樣色調為主，簡約得來十分有氣質。巨型廚房空間感十足，放置長形餐桌後，四邊仍有充裕活動空間，白色木架上放了酒瓶、花朵和香薰，相當有格調。開放式廚房的另一邊擺放了梳化和椅子，亦設有電視，客人可以一邊聊天一邊欣賞阿Kay下廚。露台同樣採用米白色系傢俬，更種了不少植物，環境優雅清幽。

點撃睇阿Kay家中巨形廚房：

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在阿Kay和張繼聰分享的生活照中，亦能看到豪宅的不同角落。他們一家四口住在大埔比華利山4,000呎獨立洋房，家中有落地大玻璃，向外望是無敵大海景，亦成了阿Kay的打卡勝地。白色窗簾加上木地板，簡約設計令豪宅感覺更高雅。張繼聰亦經常和子女在巨形客廳的大電視前打遊戲機兼跳舞，又背着女兒四圍爬，環境闊落點玩都冇問題。囡囡張靖年紀輕輕就擁有自己的房間，全由謝安琪精心設計，以粉紅加白色為主調，阿Kay曾表示希望女兒每晚都能睡得安穩。

睇埋豪宅不同角落：