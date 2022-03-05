47歲劉綽琪暴瘦雙頰凹陷　曾歷喪母喪夫之痛自爆患人格障礙症

現年47歲的劉綽琪曾在1997年以原名「劉依清」參選港姐，落選後加入TVB，主力擔任主持及拍劇，但自2008年開始，劉綽琪就淡出幕前，並移居美國，直至2018年回流香港，但鮮有公開露面，只是間中在社交平台分享近況。日前劉綽琪Post出一張自拍照，相中的她穿上吊帶背心，長髮披散在一邊膊頭上，但可見她消瘦了不少，雙頰凹陷，感覺憔悴，似乎狀態不佳。



劉綽琪消瘦了不少。（IG@liupatricia_oh_kei）

劉綽琪早年拍攝的龜苓膏廣告令人印象深刻。（影片截圖）

劉綽琪在入行前曾於美國夏威夷留學，其後回流香港參選港姐，曾主持節目《犀牛俱樂部》及《K-100》等，同時亦參演過不少劇集，包括《法網伊人》中的「律政處之花」方潔華、《金枝慾孽》中的香浮、《識法代言人》中的沈一心等。2006年劉綽琪轉投亞視，更擔正拍攝重頭劇《義無反顧》，其後在2008年淡出幕前，移居美國照顧病重爸爸，同時積極進軍荷里活，曾拍攝短片及廣告，鮮有在港露面。

劉綽琪在《法網伊人》中飾演「律政處之花」方潔華。（微博@Patricia劉綽琪）

重溫過往演出：

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劉綽琪曾於2018年回流香港時改名為「劉倬琦」，之後在2019年再改回「劉綽琪」。（影片截圖）

自小體弱多病的劉綽琪身世坎坷，原本與媽媽相依為命的她，在14歲時親眼見到媽媽上吊自殺，這段經歷亦令她留下童年陰影。劉綽琪在2015年宣布與外籍男友結婚，但原來當時老公已患有淋巴癌，婚後兩年不幸病逝。2018年劉綽琪回流香港，經歷喪母、喪夫之痛的她仍積極面對人生，不過在2019年她因知識產權問題與諮詢律師發生糾紛，她在接受傳媒訪問時直言壓力好大，更自爆患人格障礙症，每日都要食藥，更匿埋屋企喊，情況令人擔心。自此劉綽琪未有再公開露面，生活低調。

2019年劉綽琪因知識產權問題與諮詢律師發生糾紛，她在接受傳媒訪問時直言壓力好大，更自爆患人格障礙症，每日都要食藥，更匿埋屋企喊，情況令人擔心。（視覺中國）