燦神廖偉雄近況曝光擔心患新冠肺炎喉嚨勁痛︰係遲中早中嘅問題

現年64歲、有「燦神」之稱的廖偉雄退隱幕前多時，之前發展稻米事業有聲有色。他在約2年前開設個人YouTube頻道復出幕前發布新片，在節目《民間智慧》中化身健康達人。日前，他上載最新片段，擔心自己患上新冠肺炎。



「亞燦米」獲頒全國十大好米，更是中國華南地區唯一有國際三大認證的大米。（燦神龍場Facebook）

廖偉雄新上載的片段以「9集民間智慧 - 中鏢了!怎辦!!!!」為題，他在片頭表示跟兩位朋友坐同一部車，翌日收到電話，一個友人「中鏢」患上新冠肺炎，一個就說自己抵抗力強，但自稱抵抗力強的人之後也「中招」，而他就「驚緊」，他說道︰「唉，壇嘢（疫情）冇得搞㗎，係遲中早中嘅問題啫，驚緊嗰條友，終於都喉嚨痛啦，嗰條友就係我啦！」疑似患上新冠肺炎。廖偉雄講到自己在喉嚨痛和扁桃腺發炎方面都算是「專業」，他說︰「30年前，嗰時拍緊戲，又唔夠瞓，身體又弱、又攰、又食煙，所以一有返風落雨，啲感冒菌一嚟，我第一個就中㗎啦。」更試過感冒菌走到耳朵，導致耳水不平衡。

廖偉雄表示自己開始有喉嚨痛。（YouTube影片截圖@廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn）

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講起疫情，廖偉雄表示近來很多人都說要用鹽水漱口消炎，「目的都係希望將啲病毒喺口腔裏面堵截咗佢，唔好俾佢進入你嘅身體」，但他就指鹽太少又沒有效，鹽太多又太刺激喉嚨。他平時在醫生介紹下，有用天然海水噴鼻劑紓緩喉嚨痛，但今次廖偉雄表示連通通也沒有用，所以他改用朋友介紹的中藥，他還有跟進情況，見到之後的他在花園拍攝，似乎精神了一點，他說︰「瞓咗晚就搞掂晒。」之後更一次過驗兩支快速檢測劑，都是呈陰性。片尾他提醒大家若不幸「中招」必定要飲大量水，最好飲檸檬水，補充維他命C，他強調以上資訊純屬個人經驗分享，有病一定要咨詢醫生。

燦神廖偉雄以往拍過咩YouTube片：

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