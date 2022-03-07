獎門人｜郭藹明一個簡單數學題令郭富城跪服　曾志偉：連我都不懂

TVB的著名綜藝節目《獎門人》1995年起播出，由曾志偉、林曉峰、陳小春等做人主持，多年來請過不少巨星級人馬做嘉賓。節目中的遊戲，都成為經典，其中一個遊戲便是「超級無敵乒乓波」。近日TVB於抖音中，發布當年郭藹明在「超級無敵乒乓波」對戰郭富城的影片。

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「超級無敵乒乓波」並不是單單打乒乓波，還需要在打的時候說出一個話題去延續，直到對方說不出對手開的話題有關內容就會輸。在開波時候，郭藹明開話題說出質數的數字，她說了「3」，然後乒乓波去到郭富城那邊，郭富城說出「6」，郭藹明即時說出「錯」，郭富城便輸了。那時候曾志偉問質數是什麼，郭藹明解釋：「質數只可以畀自己同1除得盡嘅叫質數」，解釋完後，全場拍手，觀眾對於「學霸」郭藹明的解釋簡單易明的道理非常佩服，連郭富城也立即衝到她面前跪低及跪高雙手，輸得心服口服，志偉哥亦笑言：「連我都不懂」。

提起太太郭藹明劉青雲總係甜絲絲。（視覺中國）

劉青雲老婆郭藹明早已淡出幕前，她自參加選美已被封為學霸，曾經在美國南加州大學機械工程學修讀，當年傳郭藹明將在美國國家航空暨太空總署確認為正式工程師，因正與劉青雲發展而改變主意，決定不再過去美國，及後她否認其事，並澄清只曾於當地私人航天公司實習過一年多，又指當選香港小姐後留港履行責任。不過無可否認是郭藹明在讀書方面相當厲害，若不參選香港小姐，相信她早就成了工程師。

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