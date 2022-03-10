香港先生呂熙急回內地拍戲　北京機票炒至$16,000：仲唔擔保有位

第五波疫情嚴峻，各行各業大受打擊，藝人的工作亦被迫取消或延期。前香港先生呂熙日前在社交平台貼出選購機票的截圖，並無奈表示：「香港去北京機票炒到$16,000，仲唔擔保你有位上」。他接受《香港01》訪問時透露今次回內地是因為五月會在橫店開戲，加上14+7的隔離政策，所以要提早一個月出發。不過要返內地並不容易，由於航班緊絀，就算願意付出較高價錢亦未必買到機票，呂熙坦言：「機票去到$16,000都唔係日日有，係冇機畀你，有錢都未必走到。」



呂熙今次返港是為了拍攝ViuTV新劇《心靈師》以及慶祝香港回歸25周年的劇集《獅子山下．情》，而最近則忙於找方法回內地。（微博圖片）

呂熙指今次返港是為了拍攝ViuTV新劇《心靈師》以及慶祝香港回歸25周年的劇集《獅子山下．情》，而最近則忙於找方法回內地。他說：「5月喺橫店開戲做埋製片人，要計埋隔離時間，所以要提早成個月返去。好多內地香港籍演員要返上去嘅話，好多機票都取消咗，香港疫情爆發確實影響到返內地工作嘅檔期。」

他說平日回內地會選擇先到上海，但今次選擇北京是因為隔離政策的關係，但想去北京卻並不容易：「因為上海係14+7，但北京係14+7+7，14日集中隔離、7日居家隔離或集中隔離，再到7日健康監測。但咁啱上海有疫區，套戲喺橫店開，經上海嚟嘅人去到橫店又要14+7，如果我喺上海落機直接去橫店，就要14+7，去到橫店再隔離14日，即係要隔離一個月，所以最後選擇去北京。去北京最貴因為全國人大開緊，好多航班比較緊絀，機票去到$16,000都唔係日日有，係冇機畀你，有錢都未必走到。」

他日前在社交平台貼出選購機票的截圖，並無奈表示：「香港去北京機票炒到$16,000，仲唔擔保你有位上」。（IG圖片）

目前仍在香港的呂熙透露近日不停尋找回內地的渠道：「如果去到18至20號都冇平啲嘅方法，就一定要走。有藝員朋友買一萬蚊嘅機票走咗，但佢哋係去成都。其實都係呢排先係咁貴，早一星期走都係$4,000左右。」 他解釋其實回內地有多種方法，包括經珠海或深圳，價錢相對較平不過卻要每天上網搶飛：「如果唔想捱貴機票，只好每日努力搶飛去深圳或去珠海，係最平返內地方法，之後再轉機，不過Quota好少亦唔保證有冇。可能到四月幾，疫情緩和啲再返去會係最抵，但我冇辦法。」

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