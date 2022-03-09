袁偉豪示愛張寶兒　不介意在對方面前做弱者︰聽老婆話有乜咁難？

J2節目《人夫放假約出去滾》由林盛斌（Bob）主持，他帶同多位一線的男藝人一齊打邊爐一邊傾偈。最新一集的嘉賓是袁偉豪，講到他跟太太張寶兒的性格和相處，一直以來面對不少閒言閒語和風風雨雨，袁偉豪向太太高調示愛說︰「我搵到一個人我心靈上可以依靠，我可以喺佢面前做一個弱者。」



袁偉豪講到跟張寶兒由拍拖到結婚的故事。（電視截圖）

講起當年袁偉豪參加「2007年度香港先生選舉」得到冠軍之後，參加了《舞動奇跡》的拍攝，那是個個以為他是舞王，幫助了他很多，因為當時的合約只包一個節目，又要供車。當年袁偉豪比較怕跟人接觸，好少出聲，所以很少跟圈中人出去食飯，有時不如在家好好休息，他說︰「最main point係，其實啲人我唔熟，我都唔知有咩可以破冰，初到貴境嘅時間，冇嘢可以做，不如淨係做好自己，不如返屋企瞓。」

袁偉豪和張寶兒在2020年結婚，婚後不時放閃大曬恩愛。（IG@_bowiecheung）

講到太太張寶兒，她的性格其實比較外向和活潑，跟文靜的袁偉豪性格上是一凹一凸。二人當年一齊拍節目認識，袁偉豪形容她為「又唔係好嘈，但佢每一樣嘢都係好真摰」，她將袁偉豪的「爛gag」抬到好高，即使是無聊事二人都可以好開心。當年二人齊齊到非洲拍節目開始相處，「大家互相試探，傾吓人生，傾吓你鍾意聽咩歌，傾吓你會唔會想快手結婚，你點睇啊？講講吓，咁如果你做我背後嘅女人咁會點啊？佢冇答我。」當時「靜過太空」，場面尷尬。

袁偉豪的性格比較文靜，但他形容自己為「冷面笑匠」。（IG@benontheroad）

張寶兒和袁偉豪回香港再認識對方，之後開始一齊，他說︰「佢好照顧到我，佢好take care到我屋企嘅嘢，咁我覺得呢個係幾好嘅女仔。」講到為什麼會結婚，他表示︰「係我唔想再重複發生前一段關係同樣嘅嘢，本應就好想低調，但係因為記者朋友，或者某啲人報咗料，你都唔知點對策，喺事業上升期嘅時候，只能夠話我哋係好朋友。」到事業穩定時，他承認戀情，外界就會有比較， 例如︰ 「之前嗰個你又咁，而家呢個你又喺度曬恩愛」，他直言︰「大佬唔關我事架，係你哋想我點？」

袁偉豪表示婚前花了好多時間擺脫心靈的鬱結。（電視截圖）

+ 2

袁偉豪表示婚前花了好多時間擺脫心靈的鬱結，他說︰「特別係宣布咗我哋結婚之後，聽好多唔好嘅說話，甚至乎我覺得呢一行好似唔係好需要我，因為啲人覺得係我已經同一個屋企幾好環境嘅女仔結咗婚，我就唔使做。」衝破了外界的閒言閒語後，他和張寶兒婚後是互相扶持，他大讚張寶兒好叻女，是一個比較有邏輯，有好多偉論，好理性的人。袁偉豪在鏡頭前向太太示愛說︰「我搵到一個人我心靈上可以依靠，我可以喺佢面前做一個弱者。」他又說︰「其實做一個弱者，聽老婆話，有乜咁難啫？幾開心，幾舒服，其實我覺得女性make decision某程度上係比男性高一籌，不論係計錢又好，或者佢哋諗嘢嘅方式，係真係會比男人通一啲。」

張寶兒家境富裕，父親從事內衣生意，並擁有多個物業。（IG@_bowiecheung）

婚後張寶兒不只做幕前，又涉獵幕後的形象設工作，她要為自己的工作重新定位，特別是她結了婚後，袁偉豪指出︰「佢會好疑問自己，究竟喺公司入面佢仲有冇一個位置俾到自己，啲人會唔會諗，其實佢都嫁咗啦，就等於好似我同佢結咗婚，佢都嫁咗畀張寶兒啦，使咩做啫？」以上種種，都要靠他們更加互相支持去克服。