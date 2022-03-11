陀地外國人｜陳嘉慧遇一米八高「韓國天菜」　鞏姿希爆：佢起晒痰

近日J2播出節目《陀地外國人》，由陳嘉慧、鞏姿希、布樂文、伍韻婷4位主持體驗在香港的外國人的生活和文化，在即將播出的一集中，陳嘉慧、鞏姿希兩位小花一同參加了韓國人的speed dating。鞏姿希接受《香港01》訪問時談起陳嘉慧面對韓國Oppa時的反應，就笑說：「佢起晒痰！」



鞏姿希與陳嘉慧一起參加韓國人的speed-dating。

鞏姿希透露，該集數她與陳嘉慧一起參加韓國人的speed-dating，但由於陳嘉慧不懂韓語，所以她就臨時充當她的翻譯，說：「點知一roll機，Erica就起晒痰，好落力溝佢！直接叫我翻譯：『你可唔可以餵我？』個韓國Oppa點？梗係尷尷尬尬咁啦，哈哈。最後我哋都成功掴埋佢電話。」

呢位韓國Oppa真係「天菜級」。（IG@hyunni_23）

不過拍攝完節目後，似乎鞏姿希與這位韓國Oppa反而更為熟稔，說：「本來我哋諗住一個月前娥出嚟，不過因為COVID就見唔到面。可能係因為佢一個人喺香港又冇乜朋友，所以我哋好快就熟絡咗，傾落先知，原來我以前住喺韓國嘅地方，佢都成日去，可能係咁佢就覺得好有親切感。」

J2節目《陀地外國人》由陳嘉慧、鞏姿希、布樂文、伍韻婷4位主持。（IG圖片）

她透露，這位韓國Oppa在韓國是做模特兒的，同時也開了一個Pub，半年前來到香港的原因，是為了吸收香港餐廳經營的經驗。問到鞏姿希會否與這位Oppa發展，她說斬釘截鐵的點答：「冇！如果唔係而家已經做咗我男朋友啦，哈哈。」

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