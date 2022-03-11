劉德華因《上癮》男星許魏洲結婚突登熱搜　網友：他追的CP全分了

27歲內地男星許魏洲昨日（10日）突然在微博曬出結婚證，宣布結婚。時間震驚全網，有知情人士表示，許魏洲與太太是上海戲劇學院附中校友，女方是學姐，兩人應該是在畢業後相識，目前定居北京。



許魏洲突然宣布結婚消息。（視頻截圖）

2016年，內地校園網劇《上癮》首播，許魏洲與黃景瑜在劇中上演男男戀，兩人亦藉此走紅，後因題材問題，劇集被禁播，但在兩岸三地及東南亞國家依然掀起不少熱話，很多網友都非常支持許魏洲同黃景瑜這對「熒幕情侶」。如今許魏洲突然宣布結婚，令大量CP粉心碎，更有人翻出劉德華6年前的訪問片段，發現他也有追看《上癮》，笑言他追的劇全部「塌房（指喜歡的偶像捲入負面事件，或偶像拍拖、被爆戀情）」，更有「劉德華塌房了」的話題登上微博熱搜，引起網友熱議。

黃景瑜（左）同許魏洲（右）憑藉該劇彈起。（劇照）

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事緣當年華仔在做叱咤903《口水多過浪花》訪問時，曾透露自己在追《太陽的後裔》同《上癮》，當時Donald聽得一臉茫然，華仔還特別用國語說了一次劇名「《上癮》」，但Donald依然不知道，其後華仔笑著說：「得喇，咁得喇，係一個網劇嚟，不過被禁咗。」除此之外，兩套劇中的「情侶」都已經「成為過去」。《太陽的後裔》男、女主角宋仲基與宋慧喬的婚姻儘維持兩年，《上癮》的其中一位男主角許魏洲也宣布拉埋天窗，因此網友紛紛開玩笑說：「我當時就因為劉德華才看的，不願再笑」、「沒想到啊，華哥也喜歡看」，也有網友被這個熱搜話題嚇一跳：「我還以為華仔出事了」等。當然，華仔只是看劇，相信不會好似大量粉絲一樣幻想真人CP，也就更沒有「塌房」一說了。

劉德華曾透露自己也在追看《上癮》。（視頻截圖）