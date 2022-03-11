Jer柳應廷視花姐為恩人　感激對方無條件信任：得佢撐我入MIRROR

MIRROR成員柳應廷（Jer）昨日（10日）現身Do姐主持的電台節目《口水多過浪花》擔任嘉賓，他透露因疫情關係，電視劇的拍攝工作延期，不過音樂上已經做定4首作品待派台。花姐早前在網上節目透露當日不理眾人反對，堅持要簽阿Jer入MIRROR。Do姐在訪問中亦有向阿Jer求證，阿Jer表示曾三次拒絕花姐入團的邀請，最終在一位成員的遊說下決定放手一試。



花姐當時堅持要簽阿Jer入MIRROR，阿Jer表示曾三次拒絕花姐入團的邀請。（IG/ @ahfa0908）

提到花姐堅持簽自己一事，阿Jer說是看節目才得知當時的情況：「我知道得花姐一個人撐我入MIRROR，但間房有幾多人反對，我係唔知，原來全部人反對，得花姐一個贊成。」Do姐追問阿Jer是否渴望入男團，阿Jer否認全因自覺跳舞唔叻，更透露當時曾拒絕花姐的邀請。

Do姐非常震驚問：「吓？點解？」阿Jer解釋：「當時我係拒絕咗，拒絕咗三次。因為要跳舞，我自己好驚，唔知跳舞點呀。花姐就話『你睇吓近年嘅新人，有邊個唱得好好嘅係會俾大家記得呢？』」阿Jer覺得有道理，再加上呂爵安（Edan）的遊說令他決定加入MIRROR：「同Edan喺比賽嗰陣已經好friend，佢勸我不如一齊入呢隊男團，我最尾就俾大家說服咗。」

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阿Jer現身Do姐主持的電台節目《口水多過浪花》擔任嘉賓。（影片截圖）

阿Jer坦言花姐的訪問令他非常感動，自己亦十分感謝花姐的提攜：「一路以嚟都好多謝佢，由我第一round foul咗，佢叫我返嚟做復活賽。去到而家好放手畀我創作，由以前到而家都對我好大信任。」他表示花姐是他的恩人，一言兩語難以表達對她的感激之情。訪問中，阿Jer亦為鏡粉帶來好消息，透露MIRROR正準備出團歌，雖然暫未知派台日期，不過已完成錄音。

Edan遊說阿Jer加入MIRROR。（IG/ @edanlui）

數到最令花姐自豪的，就是選了金Jer入團。（IG/ @jeremylaous）

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