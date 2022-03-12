絲打圍爐︱阿正形容Jeffrey為金莎朱古力：係天神派嚟嘅禮物！

商台DJ兼ViuTV節目《膠戰S2》主持黃正宜（阿正）昨日（11日）現身YouTube節目《絲打圍爐》擔任嘉賓，與主持楊詩敏（蝦頭）及連詩雅（Shiga）大談中女危機。蝦頭指外界對「中女」的定義是30至49歲、沒有拍拖、沒有結婚的女性，她討厭卻無奈經常被人標籤。對阿正來說，「中女」不是着重於年齡：「當你思想已經冇咗Passion，冇咗幹勁，你就真係老去。」



阿正現身《絲打圍爐》，與蝦頭及Shiga大談中女危機。（影片截圖）

蝦頭說步入某一個年齡就會多了一份母愛，開始懂得照顧身邊人，亦有不少男生喜歡和年齡比自己大的「姐姐」拍拖。她就以魏浚笙（Jeffrey）為例，指對方都喜歡較成熟的女生，更向阿正說：「我覺得會同你爭仔！」蝦頭大讚Jeffrey靚仔兼專一，阿正立即點頭認同，並形容對方為金莎朱古力：「係天神派落嚟嘅禮物，佢有Playboy嘅所有條件，但冇Playboy嘅性格同行為，佢就係男人天花板。」

阿正形容Jeffrey為金莎朱古力。（IG/ @jeffreyngai）

不過阿正卻指Jeffrey太需要被照顧，笑言「上天真係公平」，現實中不會選擇這類男朋友：「唔可以外表太靚仔，我對自己外貌唔特別有自信，太有對比。太靚仔會好冇安全感，自己冇信心。」她更大爆私下的Jeffrey很任性：「我同佢同佢女朋友，三個收工去食飯，我哋話叫三個主菜就夠，佢話『唔得，我好肚餓，要叫三、四個同甜品』，好任性。佢女朋友就鬧佢，因為食唔晒會𠻀。落單時，Evelyn（Jeffrey女朋友）已經搶先話要A同B餐，佢就會搶答咁『要C同埋D』，覺得自己贏咗，好可愛。小朋友唔緊要，佢係一個有錢嘅小朋友，所以佢可以任性。」

在《膠戰》中，阿正化身「癡女」迷戀Jeffrey，她解釋事前已跟對方傾好，並自稱是絕緣體。（IGw圖片）

在《膠戰》中，阿正化身「癡女」迷戀Jeffrey，她解釋事前已跟對方傾好，並自稱是絕緣體：「我同好多大家嘅男神合作，大家都唔會鬧我。我真係冇殺傷力到，如果我同男藝人搭膊頭行超市，係唔會有嘢寫出嚟。」

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