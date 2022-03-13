霍汶希曬18歲舊照獲讚激似林青霞　曾被星探發掘演童年版

現年49歲的霍汶希（Mani）被譽為娛樂圈中最美的「金牌經理人」，一手栽培了謝霆鋒、Twins、容祖兒、陳偉霆等藝人，多年來一直陪伴旗下藝人成長，Mani不但能力出眾，外形亦絕對不輸圈中女星。日前Mani上載了一張自己18歲時的舊照，相中身穿婚紗的她手抱一大紥花，五官標緻，不少網民都留言大讚靚女，更指Mani年輕時激似林青霞！



霍汶希（Mani）早前擔任由鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）及容祖兒（Joey）主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀》嘉賓。（微博@因為是朋友呀）

點擊下圖睇Mani舊照：

+ 18

在單親家庭長大的Mani，年紀輕輕就擔起了養家的責任，早在她14歲時就被星探發掘，在電影《七兄弟》中飾演童年林青霞，有「小林青霞」之稱的她其後擔任模特兒，曾拍攝不少廣告，離開Model界後在輾轉之下入了唱片公司，之後再轉型成為經理人。在20多年的經理人生涯中，Mani成功化解了一場又一場的公關危機，不離不棄地陪伴及支持旗下藝人，她與鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）、Joey等的關係更親如姊妹，真心對待她們如家人，早已超乎一般經理人和藝人之間的關係。

+ 36

近年積極為公司開拓內地業務的Mani，不時參與綜藝節目，成功掀起話題，去年她獲邀擔任內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》的評審之一，不但表現專業，在節目中經常以西裝造型示人的她簡潔俐落又不失時尚感，舉手投足都散發出女強人的氣場，憑成熟自信的一面成功搶鏡，觀眾紛紛大讚她保養得宜，美貌與智慧兼備！

Mani去年獲邀擔任內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》的評審之一。（微博@乘風破浪的姐姐）