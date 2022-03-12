Edan朗讀「最難粵語急口令」面有難色　有女藝人字正腔圓挑戰成功

MIRROR成員呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）及邱傲然（Tiger）昨日（11日）與網民直播聊天，Edan提到早前被花姐公開追交功課一事。為訓練Edan的咬字技巧，花姐每日都要他讀文章，隨後再糾正他的發音。有一次，花姐要求Edan讀出有「史上最難粵語急口令」之稱的「黃巷之狗．黃汗寒狼」，他亦有在直播中朗讀一次，過程中面有難色。原來亦曾有女藝人朗讀過這篇「黃巷之狗．黃汗寒狼」，她就是黃山怡（糖妹），網上亦有相關影片，糖妹字正腔圓以一分鐘讀完文章，非常厲害！



Edan在直播中讀出有「史上最難粵語急口令」之稱的「黃巷之狗．黃汗寒狼」。（影片截圖)

糖妹字正腔圓以一分鐘讀完文章，非常厲害！（IG圖片）

文章內容如下，大家都可以一試！

喺呢條黃巷嘅巷口度有一隻狗，

佢個名叫做黃汗寒狼。

大家或者會覺得好奇怪，

點解呢一隻狗會有一個咁得意嘅名呢？

講起上嚟，其實係有段古嘅。

話說係東方有一個叫做黃汗寒狼牛牙雅夏蝦嘅國家，

呢個國家嘅人都好鍾意養狗嘅，

佢地養大嘅狗仲好靚同埋好強壯，

但係佢地飼養狗嘅飼料同一般嘅都好唔同。

原來佢地係用黃汗寒狼焊汗糠嚟到養嘅，

養大嘅狗仲吸引左各國各地嘅人嚟購買添！

其中以壓乞黑國、很肯國、特突國、能單騰國、華滑挖國、

心足縮學咢確國、等登燈等國嘅人最多。

而頭先我地所講嘅黃汗寒狼，

呢種咁昂貴嘅狗，

就係呢個國家所出產㗎啦。

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