姚焯菲經理人收大量自稱「鏡粉」騷擾訊息　對話內容極為恐怖

憑《愛．回家之開心速遞》中飾演「蔥頭」一角令人印象深刻的丘梓謙近來備受力捧，早前TVB推出的限定男團「Super Tiger」他也是成員之一。人紅粉絲多，想不到近日在IG透露收到大量疑似MIRROR粉色的恐嚇及攻擊性訊息，不過事件牽連深廣，連Chantel姚焯菲都受波及。



丘梓謙前日（11日）在Instagram的限時動態上透露自己最近收到很多恐嚇及攻擊性訊息。（IG/@adrienyau0108）

「蔥頭」丘梓謙遭疑似鏡粉追擊 爆勁收恐嚇訊息：我唔會因此改變

收到好多唔好嘅訊息。（IG：adrienyau0108）

原來並不單單只有丘梓謙慘遭疑似「鏡粉」騷擾，連《聲夢傳奇》一班學員姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）等人的經理人也同樣被騷擾，這名網友自稱是男鏡粉，在他的IG帳號的帖子找了丘梓謙經理人和姚焯菲的經理人。起初以想找丘梓謙拍廣告為由，然後再表示以8萬元找他拍成人影片，經理人回覆：「不好意思，任何色情成份內容的製作，本公司的藝人也不會參與」。

隨後也找聯絡了Chantel經理人，坦言有應援物資想整，對話內容之中有一張改圖，圖中將Chantel的樣貌Key了變成葫蘆兄弟，更笑言自己只有八歲，非常愛小公主，再繼而發表多番不雅言論甚至爆粗，持續進行滋擾，情況令人搶心。

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